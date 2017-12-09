Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ

Tập 10 chương trình Sau ánh hào quang có sự tham gia của nghệ sĩ Lê Giang đã được nhà đài gỡ bỏ. Tuy nhiên, hậu quả của nó là cả một gia đình bị xào xáo, cuộc sống của những người liên quan bị đảo lộn.

Theo chia sẻ của Lê Lộc - con gái Lê Giang và Duy Phương, những ngày qua gia đình họ đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng. Cả 4 thành viên trong gia đình đều thay nhau đòi chết vì không thể chịu nổi trước áp lực dư luận.