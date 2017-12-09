Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ

Hậu trường 09/12/2017 13:54

Nghệ sĩ Lê Giang dường như đã trải qua một cú sốc tinh thần khá lớn. Gương mặt và cơ thể chị tiều tụy thấy rõ sau những ồn ào từ chương trình "Sau ánh hào quang".

Tập 10 chương trình Sau ánh hào quang có sự tham gia của nghệ sĩ Lê Giang đã được nhà đài gỡ bỏ. Tuy nhiên, hậu quả của nó là cả một gia đình bị xào xáo, cuộc sống của những người liên quan bị đảo lộn. 

Theo chia sẻ của Lê Lộc - con gái Lê Giang và Duy Phương, những ngày qua gia đình họ đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng. Cả 4 thành viên trong gia đình đều thay nhau đòi chết vì không thể chịu nổi trước áp lực dư luận. 

May mắn thay, hiện tại họ đã lấy lại bình tĩnh để cảm thông cho nhau. Được sự động viên của hai con, danh hài Duy Phương cũng đã nguôi giận và thôi đòi kiện vợ cũ về tội phỉ báng. 

Mới đây, Lê Giang cùng người thân xuất hiện ở một ngôi chùa để phóng sinh và cầu an sau những sóng gió vừa qua. Có thể thấy, gương mặt nữ danh hài tiều tụy và hốc hác đi nhiều, đôi mắt vẫn còn sưng húp do khóc và mất ngủ hằng đêm.

Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh 1
Lê Giang đi chùa cầu an sau khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần - Ảnh: Internet

Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh 2

Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh 3
Khơi lại chuyện quá khứ trong chương trình "Sau ánh hào quang", Lê Giang khiến gia đình mình gặp không ít phiền toái - Ảnh: Internet

Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh 4
Gương mặt Lê Giang hốc hác sau ồn ào bị Duy Phương tố ngược là người mẹ thiếu trách nhiệm - Ảnh: Internet

Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh 5

Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh 6
Lê Giang đi phóng sinh để tâm hồn được thanh thản hơn - Ảnh: Internet

Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh 7

Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh 8
Khán giả mong Lê Giang từ nay về sau biết cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói - Ảnh: Internet

Cuộc sống của vợ đầu, Lê Giang và nghệ sĩ Duy Phương ra sao trước khi ồn ào xảy ra?

Cuộc sống của vợ đầu, Lê Giang và nghệ sĩ Duy Phương ra sao trước khi ồn ào xảy ra?

Câu chuyện Lê Giang tố chồng cũ bạo hành đã khiến Duy Phương cũng như người vợ đầu của nam nghệ sĩ này được dư luận quan tâm.

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Từ khóa:   Lê Giang Lê Giang bị chồng bạo hành Duy Phương Sau Ánh Hào Quang

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