Lê Giang xuất hiện với gương mặt sưng húp sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ

Nghệ sĩ Lê Giang dường như đã trải qua một cú sốc tinh thần khá lớn. Gương mặt và cơ thể chị tiều tụy thấy rõ sau những ồn ào từ chương trình "Sau ánh hào quang".
Tập 10 chương trình Sau ánh hào quang có sự tham gia của nghệ sĩ Lê Giang đã được nhà đài gỡ bỏ. Tuy nhiên, hậu quả của nó là cả một gia đình bị xào xáo, cuộc sống của những người liên quan bị đảo lộn.
Theo chia sẻ của Lê Lộc - con gái Lê Giang và Duy Phương, những ngày qua gia đình họ đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng. Cả 4 thành viên trong gia đình đều thay nhau đòi chết vì không thể chịu nổi trước áp lực dư luận.
May mắn thay, hiện tại họ đã lấy lại bình tĩnh để cảm thông cho nhau. Được sự động viên của hai con, danh hài Duy Phương cũng đã nguôi giận và thôi đòi kiện vợ cũ về tội phỉ báng.
Mới đây, Lê Giang cùng người thân xuất hiện ở một ngôi chùa để phóng sinh và cầu an sau những sóng gió vừa qua. Có thể thấy, gương mặt nữ danh hài tiều tụy và hốc hác đi nhiều, đôi mắt vẫn còn sưng húp do khóc và mất ngủ hằng đêm.