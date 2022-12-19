Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ lý do phải 'giấu nhẹm' ảnh cưới, không dám treo trong nhà suốt 5 năm qua

Lê Dương Bảo Lâm là sao nam đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả Việt. Với tính cách hài hước và những lần "quăng miếng" duyên sáng trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm ngày càng được mọi người quý mến hơn.

Liên quan về việc này, chiều 19/12, trên trang cá nhân Lê Dương Bảo Lâm đăng tải clip ngắn, tiết lộ lý do giấu kín ảnh cưới suốt nhiều năm nay. Theo đó, nam diễn viên cho biết, sở dĩ anh giấu và không treo ảnh cưới của hai vợ chồng vì tấm hình bị người khác làm hỏng ngay trong ngày cưới. Theo tiết lộ, tấm hình cưới của Lê Dương Bảo Lâm và bà xã đã bị cào trắng, xước xát phần mắt trông rất đáng sợ.

Mặc dù chuyện tình cảm của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm rất được yêu thương nhưng khán giả vẫn luôn thắc mắc chưa bao giờ thấy ảnh cưới phóng to của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm được treo trong phòng ngủ hay trưng ở phòng khách.

Cận cảnh ảnh cưới bị làm hỏng của Lê Dương Bảo Lâm và bà xã

"Rất nhiều người hỏi 'Lâm ơi sao chưa bao giờ thấy được hình cưới của Lâm và hình cưới Lâm để treo trong nhà', ngày hôm nay Lâm mới dọn nhà ở tầng trên thì vô tình thấy được kỷ niệm của Lâm và Quỳnh ngày xưa, đó là bức hình cưới để dành và để treo trong phòng của hai vợ chồng nhưng bây giờ vẫn giấu kín.

Hình cưới đây, tức không, đau lòng không? Hôm đám cưới của hai vợ chồng, đang vui vẻ thì có một cậu bé bán vé số tới. Cậu bé đó lân la vào chỗ làm lễ. Nó phá hết ở ngoài, chạy vô mời cha mua vé số rồi nói: 'Con mới vẽ cái hình ngoài đó', hỏi vẽ gì nó chỉ vô cái hình cưới.

Đi ra thấy cái hình cưới bị rớt xuống đất rồi vầy á. Người ta rất kiêng kị hình cưới rớt với bị gì đó. Mà ngày trọng đại mà nó nỡ lòng nào làm rớt xuống với cào cái mắt, nó còn cười nữa, thấy ghét không.

Em hỏi nó ai làm, nó bảo nó làm rồi bỏ chạy. Em đạp nó ngã 4 vòng từ trên đường xuống ruộng. Bà con chạy ra ai cũng nói có điềm hết, hình cưới rớt xuống, chú rể bị mất con mắt trắng sạch, em nghĩ có khi nào bị đui không, tự nhiên mà lo sợ. Giấu tới giờ luôn.

Gia đình em ai cũng sợ hết, em mới nói để rửa tấm hình mới nhưng mấy bà bảo hình cưới làm 2-3 lần không tốt, có điềm... Tức, tức quá trời tức, giờ 2 vợ chồng không có tấm hình để treo, liên lụy tới bây giờ luôn nè.

Quý vị coi nó cào mặt em nè, mà đá nó không khóc, nó lộn 3 vòng mà không khóc, lì quá luôn á. Quỳnh không đá nó, mà nói chung bà Quỳnh cuộc sống thiệt thòi lắm. Cưới xong 2 vợ chồng không có hình treo", Lê Dương Bảo Lâm nhớ lại.

Nam danh hài cảm thấy rất thương bà xã vì từ khi kết hôn đến giờ luôn phải chịu ấm ức, thiết thòi. Thỉnh thoảng Lê Dương Bảo Lâm có rủ vợ chụp lại bộ ảnh mới nhưng Quỳnh Quỳnh từ chối với lý do chờ các con lớn hơn mới tính đến chuyện này. Dẫu vậy, Lê Dương Bảo Lâm cho biết tuy không có ảnh cưới nhưng may mắn là vợ chồng vẫn hạnh phúc, yêu thương nhau.

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh

Trên trang cá nhân của mình, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong gia đình cùng với vợ và các con. Đa số những bài viết đều nhận về lượt quan tâm và chia sẻ lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt sự xuất hiện đầy lém lỉnh của các nhóc tì trong những bài đăng của nam danh hài khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Thời gian vừa qua, anh còn nhận được sự quan tâm và chú ý lớn từ người hâm mộ khi xuất hiện đầy hài hước tại 2 Ngày 1 Đêm. Sau chương trình, anh tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật hơn và nhận về sự yêu mến từ khán giả.