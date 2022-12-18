Lê Dương Bảo Lâm 'hú hồn' vì vợ mê làm việc này mà bỏ bê quý tử 4 tháng tuổi nằm một mình lúc 5h sáng

Lê Dương Bảo Lâm là nam nghệ sĩ được khán giả yêu thích với tính cách hài hước cùng gia đình nhỏ hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp, giỏi giang và 3 thiên thần nhỏ đáng yêu. Hiện tại, bên cạnh thu nhập khủng, Lê Dương Bảo Lâm còn có cơ ngơi hoành tráng song cặp đôi vẫn không ngừng đồng hành cùng nhau, làm việc kiếm tiền trong khả năng.

Trên trang cá nhân, của mình, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải hình ảnh Quỳnh Quỳnh dậy rất từ tờ mờ sáng để kịp đóng hàng giao cho khách. Dù thương và xót cho vợ nhưng nam nghệ sĩ hài vẫn trách yêu vì bà xã để con trai nằm chơi một mình: "Quá trời vợ tôi... bả mê làm quá mấy chị ơi, dậy từ 5h sáng để làm đó, em đi xuống thấy cu Phin nằm một mình mà hú hồn".

Tờ mờ sáng vợ Lê Dương Bảo Lâm đã xuống làm hàng để kiếm tiền.

Lê Dương Bảo Lâm vẫn phải tiếp tục la vợ vì mê tiền bất chấp: "Có sao không vậy? Sao ham tiền dữ vậy Quỳnh, mới 5h mấy sáng mà bắt con anh nằm ở đây vậy Quỳnh. Trời ơi, em dậy lúc mấy giờ vậy? Mới 5h đã thức dậy 'hành hạ' con tui rồi. Mọi người coi vợ tui, coi nó mê tiền coi kìa! Sao em làm hoài vậy Quỳnh?"

Tờ mờ sáng vợ Lê Dương Bảo Lâm đã xuống làm hàng để kiếm tiền.

Được biết, Quỳnh Quỳnh tích cực chuẩn bị hàng hoá cho khách cho ngày Tết sắp đến. Dù bận rộn với việc chăm sóc con cái nhưng mọi chi tiết từ to đến nhỏ về việc kinh doanh, buôn bán đều do "bà mẹ 3 con" đảm nhận.

Dù có chồng nổi tiếng, có tiền cát-xê khủng nhưng vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn chăm chỉ làm việc đỡ đần chồng và chăm lo các con.

Chia sẻ về thói quen chăm chỉ và tiết kiệm, Quỳnh Quỳnh cho biết cô nàng muốn cùng chồng kiếm thật nhiều tiền cho tương lai của gia đình và các con.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh luôn đồng hành cùng nhau xây dựng gia đình hoàn hảo.

Mặc dù có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng song Quỳnh Quỳnh vẫn diện đồ thoải mái và livestream bán hàng. Sự hài hước và đáng yêu của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm càng khiến khán giả thêm yêu mến, ủng hộ cặp đôi.