Dù không biết đây là một lời thiệt hay như nói đùa như tính cách của nam diễn viên tuy nhiên ngay khi đăng tải, anh đã nhận lượng lớn gạch đá, chỉ trích.

Những năm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm vụt sáng trong làng hài Việt bởi nét diễn xuất duyên dáng, gần gũi với khán giả. Tuy nhiên, thời gian qua, nam danh hài vướng không ít tranh cãi khi bị nhận xét đang lợi dụng khán giả. Cụ thể, mới đây nhất, trong chuyến công tác tại Đồng Tháp, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng đàn đòi quà rằng: "Chiều có ra gặp tôi đi tay không kỳ lắm nha, quà cáp đồ vô, ê hề nha, đặc sản, bánh trái…". Mới đây nhất, trong chuyến công tác tại Đồng Tháp, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng đàn đòi quà rằng: "Chiều có ra gặp tôi đi tay không kỳ lắm nha, quà cáp đồ vô, ê hề nha, đặc sản, bánh trái…" Chuyện không có gì đáng nói khi cuối ngày, nam diễn viên lại tiếp tục đăng bài chia sẻ có ý chê quà tặng từ khán giả kèm lời lẽ thiếu tế nhị: "Hồi nãy Lâm thông báo mình đang ở Đồng Tháp. Lâm thấy bà con tương tác với mình nhiều qua, tag bạn bè rất đông. Lâm trộm nghĩ đây là cơ hội mình nhận quà và Lâm còn nhắc khéo ở status là quà cáp cho Lâm nha. Và kết quả đứng chụp hình 3 tiếng là 1 con cóc và 6 trái cóc. Bà con Đồng Tháp ơi, mình có lộn gì không, về tới khách sạn khóc lòi con mắt. Mọi người có thương thiệt không ạ hay vui chơi qua đường thôi ạ. Đúng là của ít lòng vòng mà".

Chuyện không có gì đáng nói khi cuối ngày, nam diễn viên lại tiếp tục đăng bài chia sẻ có ý chê quà tặng từ khán giả kèm lời lẽ thiếu tế nhị Dù không biết đây là một lời thiệt hay như nói đùa như tính cách của nam diễn viên tuy nhiên ngay khi đăng tải, anh đã nhận lượng lớn gạch đá, chỉ trích. Cư dân mạng cho rằng Lê Dương Bảo Lâm nên cẩn trọng hơn với những phát ngôn trên mạng xã hội thay vì đùa vui "quá trớn". Trước chỉ trích của khán giả, Lê Dương Bảo Lâm vẫn chưa lên tiếng giải thích. Vừa qua, khi ra mắt MV "Oải cả chưởng", nam diễn viên cũng nhận vô vàn chỉ trích vì lời nhạc sáo rỗng, câu view bất chấp.

Vừa qua, khi ra mắt MV "Oải cả chưởng", nam diễn viên cũng nhận vô vàn chỉ trích vì lời nhạc sáo rỗng, câu view bất chấp Sau làn sóng phản ứng dữ dội của khán giả về ca khúc mới, trong livestream trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm khẳng định sẽ không mang ca khúc "Oải cả chưởng" đi diễn và mong khán giả rộng lượng bỏ qua, không chửi khi thấy anh hát ở "khu du lịch sinh tố" của gia đình. Nam diễn viên hài khẳng định, tất cả những gì anh làm đều vì mục đích vui vẻ, gây tiếng cười cho mọi người. Sau làn sóng phản ứng dữ dội của khán giả về ca khúc mới, trong livestream trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm khẳng định sẽ không mang ca khúc "Oải cả chưởng" đi diễn và mong khán giả rộng lượng bỏ qua Ngay chính Lê Dương Bảo Lâm cũng thừa nhận bản thân anh hát không hay và ca từ trong bài hát khá vô tri, vô nghĩa. Ca khúc chỉ xuất phát từ những câu cửa miệng của nam diễn viên trong gameshow "2 ngày 1 đêm". Ngay chính Lê Dương Bảo Lâm cũng thừa nhận bản thân anh hát không hay và ca từ trong bài hát khá vô tri, vô nghĩa Lê Dương Bảo Lâm được biết đến với vai trò là diễn viên hài, MC. Anh được khán giả chú ý và biết đến khi tham gia chương trình "Cười xuyên Việt 2015" và đạt được giải Quán quân. Hiện nay, Lê Dương Bảo Lâm đang là một trong những gương mặt ăn khách nhất nhì showbiz miền Nam. Anh xuất hiện dày đặc trên các gameshow truyền hình như: Nhanh như chớp, Người bí ẩn, Sao Hỏa Sao Kim, 2 ngày 1 đêm...

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Lê Dương Bảo Lâm cặp kè và mua nhà cho trợ lý riêng. Ngay lập tức nam diễn viên đã đăng clip lên tiếng làm rõ mối quan hệ của cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-duong-bao-lam-lai-gay-tranh-cai-khi-che-khan-gia-cua-it-long-vong-con-the-hien-thai-do-kho-chiu-ra-mat-635968.html