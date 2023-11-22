Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ

Hậu trường 22/11/2023 10:51

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Lê Dương Bảo Lâm cặp kè và mua nhà cho trợ lý riêng. Ngay lập tức nam diễn viên đã đăng clip lên tiếng làm rõ mối quan hệ của cả hai.

Thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ vướng tin yêu đương đồng giới với TikToker Hải Vót vì người này thường xuyên đồng hành cùng nam diễn viên trong nhiều sự kiện, kể cả đám cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt ở Đồng Tháp, hôn lễ của diễn viên Phương Lan.

Nhiều ý kiến của cư dân mạng như: "Sao lại mặc đồ đôi ở đám cưới của Puka thế kia", "Quan hệ của hai người này là như thế nào nhỉ", "Sao tôi thường xuyên thấy hai người này xuất hiện cùng"... được bình luận rôm rả trên khắp các diễn đàn mạng.

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 1

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 2
 Những hình ảnh khiến cư dân mạng dấy lên tin đồn nam diễn viên hài cặp kè với trợ lý

Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng khẳng định, mình không hề có chuyện yêu đương, tư tình với trợ lí và đây chỉ là cậu em có tài năng nghệ thuật mà anh nâng đỡ.

Nam nghệ sĩ hài tiết lộ: "Thật ra những clip TikTok, các trang của Lâm… đều do bạn làm hết. Có nghĩa là cả 2 hỗ trợ qua lại, Lâm chỉ dạy bạn kinh nghiệm làm nghề còn quay dựng video cho Lâm là bạn này làm. Những bạn trẻ nào có tài năng, có sự cố gắng Lâm đều hướng dẫn tận tình". Ngoài ra, anh còn tiết lộ những ngày mẹ vợ qua đời, Hải Vót cũng là người đã ghi lại những khoảnh khắc của gia đình chia sẻ trên MXH.

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 3
Quán quân Cười Xuyên Việt nhanh chóng lên tiếng đính chính

Diễn viên hài cho biết, anh có hỗ trợ hai người, một là ca sĩ hát kẹo kéo, một là TikToker Hải Vót. Anh muốn giúp hai bạn trẻ vì có nhiều điểm tương đồng giống anh ngày trẻ, có đam mê nhưng chưa có cơ hội phát triển.

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn năm 2017. Trong những năm qua, cặp đôi đã chào đón 3 trái ngọt hôn nhân, là 2 ái nữ xinh xắn Bảo Nhi, Bảo Ngọc và quý tử tên thân mật là cu Phin.

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 4

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 5
 Tổ ấm viên mãn của Lê Dương Bảo Lâm 

Vợ Lê Dương Bảo Lâm tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh (nickname Quỳnh Quỳnh) sinh năm 1992 và kém chồng 3 tuổi. Cô từng theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp, rạng rỡ cùng phong thái đầy tự tin, bà xã nam diễn viên cũng hát khá hay. Đám cưới Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Anh chỉ tổ chức tháng 4/2017 ấm cúng tại quê Đồng Nai chứ không làm tiệc báo hỷ hoành tráng như các nghệ sĩ, danh hài khác trong làng giải trí.

Về phần Hải Vót, nam tiktoker này cũng đã kết hôn với bà xã tên Mai Kim Liên. Cặp đôi thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng vì những clip hài hước trên MXH.

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 6

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin cặp kè mua nhà cho trợ lý riêng, người trong cuộc lên tiếng đối chất, tiết lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 7
 Hải Vót và bà xã Mai Kim Liên

Mai Kim Liên cũng là một  tiktoker sở hữu khả năng ca hát ấn tượng. Cô từng cover rất nhiều bài hát và thu về sự chú ý lớn.

Puka lộ diện rạng rỡ trong bộ áo dài đỏ, Lê Dương Bảo Lâm trao quà 'độc' khiến cô dâu - chú rể phải thốt 'trời ơi'!

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Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm Hải Vót Tin tức giải trí

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