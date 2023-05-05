Lễ cưới 'kì lạ' của diễn viên Khương Ngọc: Mời vỏn vẹn 20 người tham dự, công khai ái nữ giấu kín nhiều năm

Hồi tháng 5/2022, Khương Ngọc cũng xác nhận đã tổ chức lễ cưới ở một khu resort sang trọng, riêng tư ở Nha Trang. Đũng là lần hiếm hoi Khương Ngọc công khai người phụ nữ đồng hành cùng anh hơn nửa thập kỷ qua.

Khương Ngọc là một trong những diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh được khán giả Việt yêu thích. Những năm gần đây, Khương Ngọc biến hoá đa dạng vai mang tính cách khác lạ, riêng biệt ghi được nhiều dấu ấn. Những năm gần đây, Khương Ngọc biến hoá đa dạng vai mang tính cách khác lạ, riêng biệt ghi được nhiều dấu ấn - Ảnh: Internet Dù có sự nghiệp nổi bật là vậy nhưng nam diễn viên lại là người rất kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Điều này được thể hiện rõ hơn qua cuộc hôn nhân đặc biệt của nam diễn viên. Nếu như nhiều nghệ sĩ khác sẽ tổ chức đám cưới rình rang, quy tụ hàng trăm đồng nghiệp đình đám showbiz thì hôn lễ của Khương Ngọc chỉ có vỏn vẹn 20 khách mời là bạn bè và những người thân trong gia đình.

Dù có sự nghiệp nổi bật là vậy nhưng nam diễn viên lại là người rất kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Điều này được thể hiện rõ hơn qua cuộc hôn nhân đặc biệt của nam diễn viên - Ảnh: Internet Đặc biệt, trước ngày đám cưới diễn ra, nam diễn viên không để lộ bất kì thông tin nào. Người hâm mộ chỉ biết về việc Khương Ngọc lập gia đình khi một người bạn chia sẻ đoạn clip tham dự lễ cưới. Hồi tháng 5/2022, Khương Ngọc cũng xác nhận đã tổ chức lễ cưới ở một khu resort sang trọng, riêng tư ở Nha Trang. Đũng là lần hiếm hoi Khương Ngọc công khai người phụ nữ đồng hành cùng anh hơn nửa thập kỷ qua.

Đũng là lần hiếm hoi Khương Ngọc công khai người phụ nữ đồng hành cùng anh hơn nửa thập kỷ qua - Ảnh: Internet Theo tìm hiểu, vợ của Khương Ngọc tên Hải Yến, cô sở hữu dung mạo ưa nhìn và cặp đôi được nhận xét "xứng đôi vừa lứa". Khương Ngọc cho biết việc tổ chức đám cưới nhỏ gọn là mong muốn của 2 vợ chồng vì muốn giữ gìn sự riêng tư, kín đáo. Nói về bà xã, Khương Ngọc từng chia sẻ: "Tôi không mong sự hoàn hảo nhưng vợ chồng sống cần hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại của tôi có điều đó". Theo tìm hiểu, vợ của Khương Ngọc tên Hải Yến, cô sở hữu dung mạo ưa nhìn và cặp đôi được nhận xét "xứng đôi vừa lứa" - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, trong ngày trọng đại, Khương Ngọc còn đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi công bố cả con gái. Tuy nhiên, Khương Ngọc không hé lộ bất kì khoảnh khắc cận mặt nào của ái nữ. Nam diễn viên cho biết khi con gái lớn khôn, nếu bé có nhu cầu được công khai thì anh chủ động sẽ chia sẻ thông tin nhóc tỳ với khán giả. Trong ngày trọng đại, Khương Ngọc còn đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi công bố cả con gái - Ảnh: Internet Sau lễ cưới, Khương Ngọc tiếp tục kín tiếng về chuyện hôn nhân. Anh chỉ chia sẻ các hoạt động nghệ thuật trên mạng xã hội. Nam diễn viên chỉ muốn khán giả quan tâm công việc hơn là cuộc sống đời tư.

Diễn viên Khương Ngọc: Sau cuộc tình đổ vỡ với Thanh Trúc, Khả Như, hiện tại vừa công khai kết hôn với vợ ngoài ngành, hạn chế đóng phim để chăm sóc con gái Khương Ngọc là cái tên và gương mặt quen thuộc với nhiều người. Anh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, tác giả kịch bản đến đạo diễn, người dẫn chương trình,... Ở vai trò nào, Khương Ngọc cũng để lại những dấu ấn đẹp trong mắt khán giả cũng như đồng nghiệp.

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