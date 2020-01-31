Lấy chồng đại gia, Phan Như Thảo vẫn cật lực kiếm 100 tỷ mới chịu về hưu

Hậu trường 31/01/2020 17:04

Người mẫu Phan Như Thảo kể về hành trình lập nghiệp đầy khó khăn. Cô tuyên bố sẽ nghỉ việc để lo cho chồng con khi đạt được mục tiêu đã đề ra.

Kết hôn với chồng hơn mình nhiều tuổi, người mẫu Phan Như Thảo đang sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Dù ông xã giàu có nhưng cựu người mẫu không muốn phụ thuộc vào chồng.

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Phan Như Thảo được ông xã cưng chiều, không phải bận tâm chuyện bếp núc, chăm con - Ảnh: FB

Sau ít ngày nghỉ Tết, Phan Như Thảo vội trở lại với công việc. Trên trang cá nhân, cô vừa viết status nhìn lại hành trình phát triển sự nghiệp của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Phan Như Thảo tiết lộ sẽ chuyên tâm về chăm sóc chồng con khi kiếm được số tiền mong muốn.

Cô viết: "Năm 2020 mình mong công việc kinh doanh sẽ thăng hoa nở rộ, những thứ đang tốt thì sẽ tốt hơn nữa, những cây con mình đang trồng sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái và thu hoạch. Xây dựng được một hệ thống quản lý độc lập. Sắp xếp được nhiều thời gian bên cạnh chồng con.

Chỉ mong tài khoản nhanh nhanh được 100 tỷ, em sẽ buông gươm, về hưu vui thú điền viên chăm sóc chồng con, cho chồng an hưởng tuổi già ở nơi chồng muốn, không phải vất vả theo vợ chiều vợ nữa. Chờ em nha chồng, em sẽ kiếm tiền lẹ lẹ rồi mình cùng nắm tay nhau ngắm bình minh trên biển mỗi ngày, cùng nhìn con lớn lên thật hạnh phúc".

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Là ông bố 'cuồng con', chàng đại gia họ Nguyễn chăm bé Bồ Câu từng li từng tí - Ảnh: FB
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Cựu siêu mẫu đang có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia - Ảnh: FB

Sau 4 năm kết hôn với doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo gần như rút khỏi làng giải trí Việt. Được biết, ông xã cô là người rất tâm lý, sẵn sàng giúp chăm con để vợ tập trung kinh doanh.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo đại gia Đức An chồng Phan Như Thảo

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