Lâu lắm mới xuất hiện trở lại trên MXH, Hoài Lâm lại lộ vẻ tiều tụy, đầy tâm trạng khiến netizen lo lắng

Hậu trường 04/03/2022 08:53

Động thái mới nhất của Hoài Lâm đăng tải trên story Facebook khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Hoài Lâm được biết là một giọng ca nam trầm ấm, đầy triển vọng của làng âm nhạc Việt. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, anh chàng đã tạm lui về hậu trường và hiện không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu. Thế nhưng cái tên Hoài Lâm mỗi khi xuất hiện đều vẫn nhận được ít nhiều sự quan tâm từ công chúng. 

Lâu lắm mới xuất hiện trở lại trên MXH, Hoài Lâm lại lộ vẻ tiều tụy, đầy tâm trạng khiến netizen lo lắng - Ảnh 1
Hoài Lâm từng là giọng ca nam thu hút rất nhiều sự yêu mến cúa khán giả - Ảnh:Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoài Lâm bất ngờ có động thái đăng tải story mới. Đáng chú ý, lần trở lại này nam ca sĩ vô tình tiết lộ tâm trạng không ổn định khiến nhiều khán giả lo lắng.

Cụ thể, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh của bản thân kèm theo lời chia sẻ: "Muốn tự do nhưng không được. Muốn giúp người nhưng bất lực". Dễ dàng nhận thấy trong ảnh, Hoài Lâm nhìn khá tiều tụy và khuôn mặt đăm chiêu nhiều tâm trạng.

Lâu lắm mới xuất hiện trở lại trên MXH, Hoài Lâm lại lộ vẻ tiều tụy, đầy tâm trạng khiến netizen lo lắng - Ảnh 2
Hoài Lâm bày tỏ tâm trạng không ổn khiến nhiều netizen lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, sau khi công khai hẹn hò với tình mới, Hoài Lâm cũng khá kín tiếng và gần như không có chia sẻ hoạt động mới trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thỉnh thoảng chỉ chia sẻ các MV, bài hát của đồng nghiệp để ủng hộ sản phẩm mới. 

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