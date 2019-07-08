Lâu lắm mới 'trốn' 2 con đi hẹn hò, chồng Tăng Thanh Hà đăng ảnh ngọt ngào, khoe nhan sắc như gái 18 của vợ

Hậu trường 08/07/2019 11:25

Ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng khi đi chơi với ông xã Louis Nguyễn, diễn viên Tăng Thanh Hà được khen ngợi hết lời.

Ít giờ trước, trên trang Instagram, doanh nhân Louis Nguyễn khoe ảnh tình tứ bên diễn viên Tăng Thanh Hà khi đi hẹn hò ngày cuối tuần. Chàng doanh nhân họ nguyễn thích thú viết: "Hẹn hò tối chủ nhật với bà xã".

Theo đó, vợ chồng Tăng Thanh Hà diện trang phục cùng màu đơn giản. Cả hai nở nụ cười rạng rỡ khi "trốn con" đi hẹn hò. Đáng chú ý, dù xõa tóc và gương mặt gần như không trang điểm, nhưng "Ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn nhận được nhiều lời khen của mọi người bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

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Doanh nhân Louis Nguyễn khoe ảnh hẹn hò cùng bà xã Tăng Thanh Hà vào cuối tuần - Ảnh: Instagram

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Bởi đã rất lâu, cặp đôi mới công khai khoảnh khắc "tình bể bình" thế này trên mạng xã hội.

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Ở tuổi ngoài 30 và trải qua hai lần sinh nở, Hà Tăng vẫn được ngợi khen hết lời vì nhan sắc bị thời gian bỏ quên - Ảnh: Internet

Không kém cạnh chồng doanh nhân, nữ diễn viên cũng nhanh tay chụp lại khoảnh khắc của ông xã điển trai trong buổi hẹn hò và khoe trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, cô còn kèm biểu tượng trái tim cực ngọt ngào.

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Nhân lúc chồng không để ý, diễn viên Tăng Thanh Hà nhanh tay ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ và chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Tình cảm diễn viên Tăng Thanh Hà và chồng đại gia Louis Nguyễn dành cho nhau khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Sau nhiều năm kết hôn và có hai nhóc tỳ đáng yêu, cuộc sống hôn nhân của "đôi trai tài gái sắc" vẫn lãng mạn như ngày mới cưới.

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Trong cuộc trò chuyện, Phan Thị Mơ chia sẻ cảm nghĩ về đàn chị đồng hương Tăng Thanh Hà, và lần đầu xác nhận chia tay người tình đại gia từng tặng cô chiếc nhẫn 5 tỷ cách đây vài tháng.

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Từ khóa:   chồng Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn

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