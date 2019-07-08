Lâu lắm mới 'trốn' 2 con đi hẹn hò, chồng Tăng Thanh Hà đăng ảnh ngọt ngào, khoe nhan sắc như gái 18 của vợ

Ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng khi đi chơi với ông xã Louis Nguyễn, diễn viên Tăng Thanh Hà được khen ngợi hết lời.
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Ít giờ trước, trên trang Instagram, doanh nhân Louis Nguyễn khoe ảnh tình tứ bên diễn viên Tăng Thanh Hà khi đi hẹn hò ngày cuối tuần. Chàng doanh nhân họ nguyễn thích thú viết: "Hẹn hò tối chủ nhật với bà xã".
Theo đó, vợ chồng Tăng Thanh Hà diện trang phục cùng màu đơn giản. Cả hai nở nụ cười rạng rỡ khi "trốn con" đi hẹn hò. Đáng chú ý, dù xõa tóc và gương mặt gần như không trang điểm, nhưng "Ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn nhận được nhiều lời khen của mọi người bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Bởi đã rất lâu, cặp đôi mới công khai khoảnh khắc "tình bể bình" thế này trên mạng xã hội.
Không kém cạnh chồng doanh nhân, nữ diễn viên cũng nhanh tay chụp lại khoảnh khắc của ông xã điển trai trong buổi hẹn hò và khoe trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, cô còn kèm biểu tượng trái tim cực ngọt ngào.
Tình cảm diễn viên Tăng Thanh Hà và chồng đại gia Louis Nguyễn dành cho nhau khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Sau nhiều năm kết hôn và có hai nhóc tỳ đáng yêu, cuộc sống hôn nhân của "đôi trai tài gái sắc" vẫn lãng mạn như ngày mới cưới.