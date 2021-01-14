Lâu không lộ diện, Thanh Bùi gây sốc với diện mạo già nua, tóc bạc đầy đầu ở tuổi 38

Nhạc sĩ Thanh Bùi khiến khán giả không khỏi "giật mình" bởi diện mạo ngày càng già nua dù chưa bước sang tuổi 40.

Nhạc sĩ Thanh Bùi từng là gương mặt quen thuộc của khán giả yêu âm nhạc. Anh góp mặt ở nhiều vai trò như: nhạc sĩ, ca sĩ, cố vấn, giám khảo cho nhiều chương trình âm nhạc... Ở những vị trí khác nhau, Thanh Bùi luôn được đánh giá cao về năng lực, được khán giả yêu mến.

Tuy nhiên những năm gần đây, anh vắng bóng trên thị trường âm nhạc nước nhà. Đặc biệt là sau khi kết hôn và có 2 con, nam nhạc sĩ tài hoa gần như "lui về ở ẩn". Thanh Bùi dành toàn bộ thời gian cho gia đình riêng và phát triển Học viện âm nhạc của chính mình.

Thanh Bùi gần như vắng bóng trên thị trường âm nhạc sau khi kết hôn - Ảnh: Internet

Nhưng mới đây, Kathy Uyên đăng tải trên story bức ảnh chụp cùng Thanh Bùi khiến công chúng khá bất ngờ. Thay vì vẻ ngoài điển trai, nam thần như ngày nào, nam nhạc sĩ tài năng bị chê ngoại hình xuống sắc.

Qua hình ảnh, gương mặt ông bố 2 con lộ rõ nhiều nếp nhăn, tóc gần như bạc trắng. Vẻ ngoài có phần già nua của Thanh Bùi dù chỉ mới 38 tuổi khiến khán giả khó nhận ra.

Thanh Bùi thay đổi khó nhận ra ở tuổi 38 - Ảnh: Internet

Trước đó, anh bị chê già và 'phát tướng' khi lộ diện tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Tháng 7/2020 khi xuất hiện tại một sự kiện, ngoại hình của Thanh Bùi cũng khiến công chúng tranh luận sôi nổi. Bên cạnh những lời chê bai vì nam nhạc sĩ đã mất đi vẻ soái ca từng có thì không ít ý kiến bênh vực. Họ cho rằng có lẽ anh dành nhiều thời gian chăm sóc con cái nên mới xuống sắc như vậy. Bản thân Thanh Bùi cũng từng thừa nhận mệt mỏi và thiếu ngủ khi có con.

Ngân 98 khoe nhà 8 tầng ở quê, khẳng định gia đình giàu nhất thị xã, bố mẹ đeo vàng lúc lỉu Người đẹp Ngân 98 gây chú ý khi đưa bạn trai Lương Bằng Quang ra Bình Định thăm gia đình và khoe cơ ngơi "khủng" tại quê nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-khong-lo-dien-thanh-bui-gay-soc-voi-dien-mao-gia-nua-toc-bac-day-dau-o-tuoi-38-393331.html