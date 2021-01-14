Lặng lẽ thăm mộ con trai, bố mẹ cố NS Vân Quang Long lên tiếng về việc không nhận cháu

Hậu trường 14/01/2021 10:23

Trong một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, bố mẹ cố NS Vân Quang Long đã chính thức lên tiếng về việc không nhận cháu.

Sau lễ hỏa táng được tổ chức tại Mỹ vào ngày 3/1, tro cốt của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đang chờ chuyển về Việt Nam. Tại quê nhà Đồng Tháp, nơi an vị của cố nghệ sĩ đã được gia đình chuẩn bị chu toàn.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh bố mẹ Vân Quang Long lặng lẽ đến lau dọn phần mộ của con trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trong clip, khoảnh khắc mẹ Vân Quang Long tỉ mỉ lau từng chi tiết trên mộ phần của con trai khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

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Mẹ Vân Quang Long lau dọn phần mộ cho con trai - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người đăng tải clip, mộ phần của ca sĩ Vân Quang Long đã được hoàn thành, chỉ đang chờ dựng thêm mái che xung quanh để bảo vệ.

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Cảnh ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’ khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh: Internet

Cũng trong đoạn clip này, mẹ cố NS Vân Quang Long đã chính thức lên tiếng về những ồn ào không hay liên quan đến gia đình suốt thời gian qua. Về thông tin ông bà không nhận cháu nội gây xôn xao, bà cho biết: “Không có chuyện này. Tôi và chồng chưa từng nói không nhìn cháu. Tôi chỉ nói lúc đó đang lo hậu sự cho Vân Quang Long nên chuyện đó tính sau. Tôi không hề nói không nhận cháu mà mọi người lại lan truyền như vậy”.

Bên cạnh đó, mẹ ca sĩ Vân Quang Long chia sẻ rằng bà rất buồn và khổ tâm khi nhiều thông tin riêng tư của gia đình lộ ra ngoài: “Nếu cộng đồng mạng hiểu tôi thì tốt, còn những người nói sai thì phải chịu. Tôi nói với chồng thôi đừng lên tiếng gì nữa. Nhưng khi nghe người ta nói nặng lời mình quá thì tôi rất buồn. Tôi đi ra đi vào và nghĩ tôi có làm gì đâu mà người ta chửi mình, mà lại chửi rất nặng nề”.

Vợ Vân Quang Long lên tiếng xin lỗi bố mẹ chồng, gây chú ý nhất là bình luận của Hàn Thái Tú

Vợ Vân Quang Long lên tiếng xin lỗi bố mẹ chồng, gây chú ý nhất là bình luận của Hàn Thái Tú

Động thái mới nhất của Linh Lan – vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long trên trang Facebook cá nhân nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

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