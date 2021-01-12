Vợ Vân Quang Long lên tiếng xin lỗi bố mẹ chồng, gây chú ý nhất là bình luận của Hàn Thái Tú

Hậu trường 12/01/2021 10:06

Động thái mới nhất của Linh Lan – vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long trên trang Facebook cá nhân nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Cách đây không lâu, Linh Lan – vợ cố NS Vân Quang Long bất ngờ bị bạn bè của chồng lên tiếng tố là người sống giả tạo, hỗn hào với gia đình chồng, ăn chặn tiền từ thiện…

Sau một thời gian giữ im lặng, mới đây, Linh Lan đã chính thức lên tiếng giải thích rõ mọi chuyện và xin lỗi bố mẹ chồng trên trang Facebook cá nhân.

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Linh Lan gây chú ý khi chính thức lên tiếng xin lỗi chồng và gia đình chồng - Ảnh: Internet

Theo đó, Linh Lan cho biết dù mình không hoàn toàn sai nhưng vì mong muốn Vân Quang Long được ra đi thanh thản nên cô nhận hết lỗi sai về mình: “Cho dù Lan không hoàn toàn sai, nhưng vì để anh Long ra đi thanh thản, Lan chấp nhận sai hết tất cả”.

Bên cạnh đó, cô cho biết bản thân rất đau khổ và không còn mặt mũi ra đường sau khi vướng phải những tin đồn sai sự thật: “Lan có đọc hết những gì mọi người nói về Lan, có những thông tin hoàn toàn không chính xác làm Lan rất buồn, rất đau khổ, Lan tự hỏi tại sao lại dồn mình vào con đường cùng như vậy?”.

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Bài đăng của vợ cố NS Vân Quang Long - Ảnh: FB

Về chuyện ăn chặn tiền từ thiện, Linh Lan cho biết bản thân chưa từng lấy cắp túi hiệu và không kêu gọi từ thiện miền Trung như lời tố cáo trước đó. Cuối bài đăng, Linh Lan chính thức lên tiếng xin lỗi bố mẹ chồng: “Và cuối cùng con chân thành xin lỗi ba mẹ và xin lỗi anh Long thật nhiều. Cũng như mong mọi người hãy dừng lại để cho anh được ra đi thanh thản. Đây cũng là lần cuối cùng Lan nói và xin chấm dứt từ đây mong đừng ai nói gì nữa!”.

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Hàn Thái Tú để lại bình luận dưới bài đăng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè gửi lời động viên Linh Lan vượt qua sóng gió. Đáng chú ý, bạn thân của cố NS Vân Quang Long – Hàn Thái Tú cũng để lại bình luận mong mọi chuyện dừng lại: “Cảm ơn em, Long sẽ an lòng. Mọi việc nên dừng lại”.

Từ khóa:   vợ Vân Quang Long Hàn Thái Tú bố mẹ Vân Quang Long

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