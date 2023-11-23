Lan Phương khoe ảnh gia đình hạnh bên trời Tây, tiết lộ điểm thay đổi này khi mang thai nhóc tì thứ 2

Nữ diễn viên Lan Phương còn khiến nhiều người ghen tị khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây và một cô con gái cực dễ thương. Vừa qua, cô nàng cũng đã chính thức thông báo mang thai con thứ hai.

Trên trang facebook cá nhân, Lan Phương đã đăng tải loạt ảnh mới bên gia đình. Đây cũng là chuyến du lịch của cô nàng trong lần mang bầu nhóc tì thứ hai. Có thể thấy, dù bụng bầu vượt mặt, nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Nữ diễn viên cũng nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người. Khi đi du lịch cùng bố mẹ, con gái Lan Phương cũng gây lụi tim với ngoại hình đáng yêu.

Lan Phương khoe ảnh đi du lịch cùng chồng con Bên cạnh đó, Lan Phương cũng tiết lộ điểm thay đổi khi mang thai nhóc tì thứ 2 so với con gái đầu lòng. Cụ thể, cô cho biết trước đây, mình từng rất hăng hái khi đi du lịch thì giờ lại chỉ muốn thư giãn một cách nhẹ nhàng. Lan Phương chia sẻ: "Đợt đi du lịch với bầu em bé lần này, do có chút vấn đề nên Phương không thể chạy nhảy đi lại nhiều, nên phần lớn thời gian chỉ dành cho việc ngồi trên xe David lái và đến nhà hàng ăn uống mà thôi. Đợt bầu Lina thì 2 vợ chồng đi lại hăng hái lắm, ngày nào cũng đi bộ tham quan nhiều giờ đồng hồ, cả shopping nữa. Còn lần này thì rất nhẹ nhàng thư giãn và tập trung vào ẩm thực mà thôi. Nhờ vậy mà phát hiện ra nhiều nhà hàng rất ngon, nhất là các nhà hàng fine dinning với các món ăn luôn mang lại bất ngờ. Nhờ thế mà đứa không quá thích món Tây như mình lại sung sướng ăn hết sạch. Cả Lina cũng thế, bình thường cũng hơi kén ăn nhưng lần này thì lần nào ăn cũng hết. Ngoài ra thì nhà P còn ăn một nhà hàng Việt cực ngon ở Sydney nữa, mà hôm đó đói quá, ăn xong là đến giờ đóng cửa nên P không kịp nhớ tên. À cả trà sữa, và cafe sữa Việt Nam nữa, ăn đủ hết cả nhà ạ".

Vợ chồng Lan Phương đưa con gái đi du lịch Australia Lan Phương khoe loạt ảnh hạnh phúc bên gia đình Lan Phương hiện mang bầu con thứ hai ở tháng thứ 6 Lan Phương làm thủ tục kết hôn với ông xã người Anh năm 2018 và có con gái đầu lòng cùng năm. Từ khi lập gia đình, cô chủ yếu ở Hà Nội vun vén tổ ấm, thi thoảng vào TP HCM tham gia gameshow hoặc đóng phim. Con gái đầu lòng của cô tên Lina, năm nay 5 tuổi, thừa hưởng đôi chân dài của bố, được nhận xét thông minh, lém lỉnh. Ông xã Lan Phương tên David Duffy, sinh ra ở Australia, chuyển về Anh sinh sống từ năm lên 10 tuổi và hiện công tác tại Hà Nội. Anh từng làm việc ở nhiều nước trên thế giới trước khi đến Việt Nam và gặp Lan Phương. Bố mẹ chồng diễn viên là người Anh nhưng có 10 năm sinh sống ở Australia trước khi hồi hương dưỡng già vào năm 2019. Chồng Lan Phương xem Australia là quê hương thứ hai.

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