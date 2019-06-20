Lần đầu làm điều này, Quốc Trường 'Về nhà đi con' tức điên vì bị lợi dụng: 'Đừng hành động thiếu đạo đức như thế'

Lần đầu livestream trò chuyện cùng khán giả hâm mộ, diễn viên Quốc Trường của 'Về nhà đi con' phẫn nộ vì bị nhiều nhãn hàng lợi dụng hình ảnh.

Trên trang cá nhân, diễn viên Nguyễn Quốc Trường vừa chia sẻ dòng trạng thái bức xúc vì bị nhiều nhãn hàng lợi dụng hình ảnh. Cụ thể khi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, anh bị một số kẻ xấu lợi dụng tag tên để quảng cáo trái phép, lừa đảo khách hàng. Lần đầu giao lưu với khán giả trên trang cá nhân, Quốc Trường phẫn nộ vì bị lợi dụng bán hàng online - Ảnh: FBNV Lần đầu tiên livestream và gặp trường hợp này, Vũ của Về nhà đi con vô cùng phẫn nộ: "Các nhãn hàng nên có lòng tự trọng, đừng tag vớ vẩn khi Trường đang live với khán giả, mọi người nghĩ Trường đang PR cho nhãn hàng, làm ăn thì hãy bằng năng lực và tâm đức. Đừng hành động thiếu đạo đức như thế.

Trường xin phép xoá live lúc nãy và xin lỗi khán giả, vì không có kinh nghiệm nên đã bị lợi dụng. Mai Trường sẽ bù lại cả nhà nhé. Thật sự Trường rất bực. Lần đầu live mà gặp chuyện quá vớ vẩn. Dù sao cũng rất vui bù lại chưa đầy 20 phút mà có gần 10.000 xem trực tiếp và 22.000 bình luận chia sẻ. Trường thành thật xin lỗi vì sự cố lúc nãy”.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai lãng tử, 'Vũ' làm không ít trái tim chị em 'tan chảy' - Ảnh: FBNV Sau khi tham gia bộ phim Về nhà đi con, diễn viên Quốc Trường (vai Vũ) nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Với vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, Quốc Trường đang là cái tên rất hot hiện nay. Sau khi phim được lên sóng, lượt theo dõi trên trang cá nhân của nam diễn viên cũng tăng một cách đáng kể. Chính vì điều này mà anh đã rơi vào tầm ngắm của một số người bán hàng online.

Quốc Trường vào vai anh chàng công tử nhà giàu, lắm tiền nhiều tật trong phim 'Về nhà đi con' - Ảnh: Internet Trước Quốc Trường, nhiều nghệ sĩ như: Ốc Thanh Vân, Lê Dương Bảo Lâm, Chiều Xuân, Hồ Ngọc Hà... cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Việc hình ảnh của người nổi tiếng bị kẻ xấu lợi dụng dễ khiến công chúng lầm tưởng và mua các sản phẩm kém chất lượng, không nguồn gốc rõ ràng.

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