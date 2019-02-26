Lâm Vinh Hải chuẩn bị đưa Linh Chi đi Hàn Quốc giữa ồn ào '3 triệu một tháng vẫn không chu cấp cho con'

Hậu trường 26/02/2019 16:06

Phớt lờ sự nổi giận của cư dân mạng, Linh Chi tiết lộ sẽ cùng Lâm Vinh Hải du lịch Hàn Quốc trong thời gian tới.

Mới đây, ồn ào xung quanh chuyện Lâm Vinh Hải tố vợ cũ không cho gặp con đã một lần nữa khiến chuyện cũ bị đào xới lại. Trả lời một bài phỏng vấn, Lâm Vinh Hải cho biết hai năm qua không được ăn Tết cùng con vì bị Lý Phương Châu ngăn cấm.

Tuy nhiên, ngay sau đó vợ cũ của nam vũ công đã chụp hết tin nhắn qua lại với chồng cũ để tố chính Lâm Vinh Hải mới là người vô trách nhiệm với con. Mẹ của bé Kỳ Kỳ cho rằng Lâm Vinh Hải từng kỳ kèo tiền cấp dưỡng cho con gái từ 5 triệu xuống 3 triệu, và sau đó thì mất hút nốt. Những rắc rối trên kéo theo việc Linh Chi cũng hứng "gạch đá" theo. Đứng trước nhiều áp lực, cặp đôi đã khóa Facebook.

Lâm Vinh Hải chuẩn bị đưa Linh Chi đi Hàn Quốc giữa ồn ào '3 triệu một tháng vẫn không chu cấp cho con' - Ảnh 1
Những ngày qua, Lâm Vinh Hải bị chỉ trích vì lộ bằng chứng vô trách nhiệm với con sau ly hôn - Ảnh: Internet
Lâm Vinh Hải chuẩn bị đưa Linh Chi đi Hàn Quốc giữa ồn ào '3 triệu một tháng vẫn không chu cấp cho con' - Ảnh 2
Linh Chi được cho là nguyên nhân chính khiến Lâm Vinh Hải lơ là con ruột - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây Linh Chi bất ngờ đăng tải lên Instagram bức ảnh ôn lại kỷ niệm một năm đi Hàn Quốc với Lâm Vinh Hải. Mặc dư luận lên án, chân dài gốc Hà Tĩnh vẫn bình thản khoe sắp quay trở lại xứ sở kim chi cùng người yêu.

Lâm Vinh Hải chuẩn bị đưa Linh Chi đi Hàn Quốc giữa ồn ào '3 triệu một tháng vẫn không chu cấp cho con' - Ảnh 3
Linh Chi khoe sắp quay trở lại Hàn Quốc cùng Lâm Vinh Hải - Ảnh: Internet

Có vẻ như, người đẹp này không mấy quan tâm đến sự nổi giận của cư dân mạng. Dù cho đó là những câu nói mang hàm ý chỉ trích nặng nề. Bên cạnh đó, Lâm Vinh Hải cũng tiếp tục bị réo tên bởi nhiều người cho rằng anh dư giả tiền bạc đi du lịch cùng người yêu nhưng lại keo kiệt với con ruột.

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Giữa ồn ào vợ cũ tố ngược Lâm Vinh Hải trốn tránh chu cấp cho con, loạt ảnh nam vũ công bên gia đình Linh Chi được chia sẻ rầm rộ.

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Từ khóa:   Linh Chi - Lâm Vinh Hải

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