Sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán, Lại Thanh Hương nhanh chóng bắt tay vào công t? vi ệc và không quên tập luyện thể thao để lấy lại vóc dáng cân đối. Nhân ngày 8/3, cô không ngần ngại mang đến hình ảnh sexy và khoe thân hình đúng chuẩn trong bộ ảnh đen trắng đầy mê hoặc.

Chia sẻ về ý tưởng của bộ ảnh, Lại Thanh Hương cho biết: “8/3 là ngày dành để tôn vinh nét đẹp tâm hồn và cả hình thể của người phụ nữ . Thực hiện bộ ảnh này, Hương muốn mang đến thông điệp cho các bạn nữ rằng hãy tự tin cho cả thế giới biết được những nét đẹp của riêng mình, đừng vì định kiến mà bó buộc mình trong giới hạn nào.”

Lại Thanh Hương chia sẻ: 8/3 là ngày dành để tôn vinh nét đẹp tâm hồn và cả hình thể của người phụ nữ

Sở hữu làn da bánh mật cá tính, Lại Thanh Hương luôn toát lên vẻ rắn chắc và sexy khó cưỡng. Chính vì vậy, cô nàng khá “nghiện” chụp ảnh bikini và những bộ hình nóng bỏng. Lại Thanh Hương từng chia sẻ rằng đã mất một vài cơ hội nghề nghiệp vì những bức ảnh nude thuở mới vào nghề. Nhưng không vì thế mà cô ngại khi thực hiện những hình ảnh gởi cảm, thay vào đó Lại Thanh Hương sẽ kỹ càng và thân trọng hơn nhằm mang đến những bức ảnh nghệ thuật nhất.

Lại Thanh Hương sẽ kỹ càng và thân trọng hơn nhằm mang đến những bức ảnh nghệ thuật nhất.

Thời gian gần đây Lại Thanh Hương được chú ý khi công khai chuyện tình 8 năm và kế hoạch đám cưới với Vũ Mạnh Hiệp.Tuy nhiên, mới đây chuyện tình cảm của cặp đôi liên tục gặp trục trặc bởi những mâu thuẫn trong cuộc sống. Dù đã mặc định và lên gần xong kế hoạch đám cưới, nhưng Lại Thanh Hương bất ngờ tuyên bố chia tay bạn trai khiến nhiều khán giả bất ngờ và không khỏi tiếc cho cả hai. Với những ai đã quen biết với cặp đôi này thì dường như việc giận dỗi hay chia tay qúa đỗi quen thuộc, vì trong 8 năm yêu nhau Lại Thanh Hương và Vũ Mạnh Hiệp đã chia tay nhau rất nhiều lần, nhưng rồi cũng sẽ làm lành sau một vài ngày. Hi vọng tuyên bố này chỉ là phút nông nỗi của cặp đôi và họ sẽ sớm bỏ qua mọi thứ để trở về bên nhau.

Trong năm nay, bên cạnh đẩy mạnh công việc DJ, Lại Thanh Hương đã nhận được khá nhiều lời mời tham gia phim truyền hình và điện ảnh. Dù chưa phải vai chính nhưng đây là tín hiệu khá tốt cho con đường nghệ thuật của cô đang theo đuổi.

Ảnh: Hạo Nhiên

Make Up: Đăng Minh