Lã Thanh Huyền sở hữu khối tài sản 'khủng' cỡ nào mà ngay cả ông xã cũng phải gọi là 'diễn viên đại gia'?

Hậu trường 31/03/2023 09:52

Ngoài sự nghiệp diễn xuất gặt hái nhiều thành công, những người hâm mộ, quan tâm đến Lã Thanh Huyền đều biết ngoài đời cô là một doanh nhân thành đạt, hiện đang giữ chức tổng giám đốc một công ty riêng, điều hành hệ thống siêu thị của gia đình.

Diễn viên Lã Thanh Huyền ghi dấu ấn liên tục qua loạt vai diễn trong phim Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng, Tết không chỉ có hoa đào, Những chàng rể họ Lê, Zippo, mù tạt và em, Tình yêu và tham vọng, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ,... Ngoài ra, cô cũng thử sức ở lĩnh vực MC cho một vài chương trình.

Vối lối diễn xuất tự nhiên, Lã Thanh Huyền còn nhiều lần khiến khán giả không khỏi bất ngờ với mức độ đầu tư cho mỗi vai diễn mình hoá thân. Theo như nữ diễn viên từng tiết lộ, khi đóng vai nữ doanh nhân Tuệ Lâm trong phim Tình yêu và Tham vọng, Lã Thanh Huyền đã thuê thiết kế riêng 100 bộ quần áo để phù hợp với từng cảnh quay trong 50 tập phim.

Lã Thanh Huyền sở hữu khối tài sản 'khủng' cỡ nào mà ngay cả ông xã cũng phải gọi là 'diễn viên đại gia'? - Ảnh 1
Diễn viên Lã Thanh Huyền ghi dấu ấn liên tục qua loạt vai diễn trong phim Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng,.. - Ảnh: Internet

Ngoài sự nghiệp diễn xuất gặt hái nhiều thành công, những người hâm mộ, quan tâm đến Lã Thanh Huyền đều biết ngoài đời cô là một doanh nhân thành đạt, hiện đang giữ chức tổng giám đốc một công ty riêng, điều hành hệ thống siêu thị của gia đình. Không chỉ vậy, cô còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và trang sức.

Lã Thanh Huyền từng tâm sự: "Tôi làm nghệ thuật nhưng bản thân cũng là một người làm kinh doanh. Khi kết hôn, anh xã cũng là một doanh nhân, nghệ thuật chiếm 50% cuộc sống của tôi. Thế nên mọi người hay trêu là diễn viên đại gia, diễn viên doanh nhân. Tôi làm nghệ thuật vì đam mê nhưng công việc chính của tôi vẫn là kinh doanh. Kinh doanh hiện tại chiếm rất nhiều thời gian của tôi".

Lã Thanh Huyền sở hữu khối tài sản 'khủng' cỡ nào mà ngay cả ông xã cũng phải gọi là 'diễn viên đại gia'? - Ảnh 2
Lã Thanh Huyền và ông xã đại gia - Ảnh: Internet

Được biết, bố mẹ Lã Thanh Huyền cũng là những doanh nhân thành công. Mẹ của cô là bà Nguyễn Kim Dung, hoa khôi trường nữ sinh Đồng Khánh - Trưng Vương một thời. Ngay từ nhỏ, bà Kim Dung đã được bố mẹ dạy cho cách vun vén kinh tế trong gia đình. Bà cũng là người đã truyền cho Lã Thanh Huyền cảm hứng về một người phụ nữ tự chủ, tự lập, tự xây dựng sự nghiêp riêng cho mình.

Ông xã Lã Thanh Huyền tên là Trần Anh, một doanh nhân gốc Hà Nội, là giám đốc một công ty xây dựng, nội thất có tiếng, hơn cô 12 tuổi. Cặp đôi lên xe hoa vào năm 2011 sau 4 năm tìm hiểu và hẹn hò. Trong mắt Lã Thanh Huyền, chồng cô là người khá lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm và luôn chiều chuộng cô. Chính nhờ sự cư xử tinh tế của ông xã mà cả 2 mới có thể gắn bó với nhau hơn chục năm qua.

Lã Thanh Huyền sở hữu khối tài sản 'khủng' cỡ nào mà ngay cả ông xã cũng phải gọi là 'diễn viên đại gia'? - Ảnh 3
Lã Thanh Huyền sở hữu khối tài sản 'khủng' cỡ nào mà ngay cả ông xã cũng phải gọi là 'diễn viên đại gia'? - Ảnh 4
Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô và ông xã đều có sở thích đầu tư bất động sản. Vì vậy, gia đình cô sở hữu nhiều biệt thự, chung cư trải từ Nam ra Bắc - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô và ông xã đều có sở thích đầu tư bất động sản. Vì vậy, gia đình cô sở hữu nhiều biệt thự, chung cư trải từ Nam ra Bắc. Trong số đó phải kể đến căn biệt thự đẹp như mơ, có diện tích sàn 450m2 và 150m2 sân vườn, nằm ở nơi có giá đất cao nhất nhì tại Hà Nội với view nhìn ra hồ. Vợ chồng nữ diễn viên mua căn biệt thự với giá 2 triệu USD (khoảng 48 tỷ) và mất gần 2 năm sửa chữa như ý.

Từng món đồ trong nhà được Lã Thanh Huyền tự tay chọn lựa, được nhập hoàn toàn từ nước ngoài như Italy, Đức, Bồ Đào Nha. Lã Thanh Huyền cho biết thêm, cô không nhớ chính xác đã đầu tư thêm bao nhiêu tiền để sửa chữa và sắm đồ nhưng đoán con số này khoảng chục tỷ.

Lã Thanh Huyền sở hữu khối tài sản 'khủng' cỡ nào mà ngay cả ông xã cũng phải gọi là 'diễn viên đại gia'? - Ảnh 5
Lã Thanh Huyền đã thuê thiết kế riêng 100 bộ quần áo để phù hợp với từng cảnh quay trong 50 tập phim 'Tình yêu và tham vọng' - Ảnh: Internet

 Ngoài ra, Lã Thanh Huyền còn sở hữu nhiều xế hộp đắt giá cùng bộ sưu tập hàng hiệu không thua kém bất cứ người đẹp nào trong showbiz. Không chỉ túi xách và giày dép, người đẹp còn có sở thích sưu tập kính, đồng hồ hàng hiệu.

Đặc biệt, cô từng chia sẻ việc sở hữu bộ trang sức kim cương trị giá lên tới khoảng 100 tỷ đồng. Trong đó chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhất nặng 20 carat có giá 1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng).

Lã Thanh Huyền sở hữu khối tài sản 'khủng' cỡ nào mà ngay cả ông xã cũng phải gọi là 'diễn viên đại gia'? - Ảnh 6
Ngoài sự nghiệp diễn xuất gặt hái nhiều thành công, Lã Thanh Huyền còn là một doanh nhân thành đạt, hiện đang giữ chức tổng giám đốc một công ty riêng - Ảnh: Internet

Không những thế, gia đình Lã Thanh Huyền còn thường xuyên chi những khoản tiền lớn để phục vụ cho việc du lịch nước ngoài. Có những chuyến đi kéo dài gần cả tháng qua 4 nước châu Âu, ở một trong những khu nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới và trong căn phòng khách sạn siêu sang, ngồi máy bay khoang hạng nhất.

Lã Thanh Huyền lần đầu hé lộ nghi vấn "dao kéo"

Lã Thanh Huyền lần đầu hé lộ nghi vấn "dao kéo"

Ở tuổi U40, Lã Thanh Huyền cho biết cô vẫn tự tin vào các vai diễn U30 vì có vẻ đẹp trẻ trung, tự nhiên. Người đẹp phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" cũng đã lên tiếng về câu chuyện "dao kéo".

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