Kỷ niệm ngày cưới, Phương Mai nhận được quà có giá trị khủng từ chồng Tây

Hậu trường 18/06/2020 16:48

MC Phương Mai vô cùng xúc động khi được chồng Tây dành tặng món quà bất ngờ nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Mới đây, gia đình MC Phương Mai đã dành một tuần nghỉ dưỡng tại Phú Quốc để “bù” cho khoảng thời gian giãn cách xã hội. Đặc biệt, chuyến du lịch này còn trùng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới của hai vợ chồng.

Vào buổi tối đầu tiên của kỳ nghỉ, ông xã ngoại quốc Marcin đã khiến Phương Mai vô cùng xúc động khi bí mật chuẩn bị món quà đặc biệt cho vợ.

Kỷ niệm ngày cưới, Phương Mai nhận được quà có giá trị khủng từ chồng Tây - Ảnh 1
MC Phương Mai và ông xã Marcin - Ảnh: FB

Người đẹp chia sẻ: “Anh ấy không nói gì mà rủ tôi ra bờ biển để dạo chơi. Khi ra đến nơi tôi thấy các nhân viên đã sắp xếp một bữa tối lãng mạn. Tôi không nghĩ nó dành cho mình cho đến khi anh ấy chủ động kéo ghế và mời tôi ngồi xuống. Anh ấy còn tặng hoa hồng, tự tay viết thư tình và mua đồng hồ mới cho tôi.

Những hành động ấy khiến tôi thấy mình được chồng yêu thương, chiều chuộng. Thật may mắn khi buổi tối hôm đó thời tiết đẹp, không mưa nên hai vợ chồng đã có một bữa tối kỷ niệm ngày cưới rất ngọt ngào cùng nhau”.

Kỷ niệm ngày cưới, Phương Mai nhận được quà có giá trị khủng từ chồng Tây - Ảnh 2

Kỷ niệm ngày cưới, Phương Mai nhận được quà có giá trị khủng từ chồng Tây - Ảnh 3
Cận cảnh chiếc đồng hồ Phương Mai được tặng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh: FB

Theo đó, chiếc đồng hồ Phương Mai được chồng tặng có giá trị khoảng 130 triệu. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng không khỏi ghen tỵ trước hạnh phúc của vợ chồng cô: “Ngưỡng mộ anh chị ghê”, “Ước gì được là chị Mai”, “Ôi cô ấy thật là hạnh phúc”…

Kỷ niệm ngày cưới, Phương Mai nhận được quà có giá trị khủng từ chồng Tây - Ảnh 4
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB
Kỷ niệm ngày cưới, Phương Mai nhận được quà có giá trị khủng từ chồng Tây - Ảnh 5
Tổ ấm nhỏ của Phương Mai - Ảnh: FB

Sau 1 năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Phương Mai ngày càng thêm viên mãn khi có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ Henryk. Nữ MC từng chia sẻ rằng, con trai đầu lòng chính là sợi dây kết nối hai vợ chồng, giúp họ ngày càng gần gũi hơn về tâm hồn.

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