Kỳ Hân tự đào lại loạt ảnh mặt sưng húp sau phẫu thuật thẩm mỹ, thừa nhận: Thời điểm này tôi khủng hoảng

Bên dưới bình luận, người hâm mộ cũng gửi lời khen đến nhan sắc mặn mà hiện tại của cựu người mẫu.

Sau 7 năm quyết rời showbiz để tập trung vun vén cho gia đình nhỏ cùng với chồng cựu tuyển thủ tuyển Việt Nam Mạc Hồng Quân, cuộc sống của Kỳ Hân vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân, chiều ngày 14/9, cựu người mẫu bất ngờ đăng lại hình ảnh khuôn mặt sưng húp từng gây xôn xao của mình hậu 'can thiệp dao kéo'. Cựu người mẫu bất ngờ đăng lại hình ảnh khuôn mặt sưng húp từng gây xôn xao của mình hậu 'can thiệp dao kéo' Không chỉ vậy, Kỳ Hân còn thẳng thắn thừa nhận thời điểm này chính bản thân cô cũng cảm thấy khủng hoảng. Theo đó, cô cho biết: "Thời điểm này tôi bị khủng hoảng. Vì sợ là khuôn mặt mình bị biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng thật may mắn vì bay giờ đã đâu vào đó".

Ngoài ra, Kỳ Hân còn chia sẻ thêm lý do khiến khuôn mặt bị biến dạng khi trả lời bình luận của một người quen biết: "Dạ làm mũi và lăn kim da mặt ấy chị. Mà mới làm xong thì bị sưng nề như vậy". Bên dưới bình luận, người hâm mộ cũng gửi lời khen đến nhan sắc mặn mà hiện tại của cựu người mẫu. Kỳ Hân còn thẳng thắn thừa nhận thời điểm trên chính bản thân cô cũng cảm thấy khủng hoảng Trước đó, khoảng thời gian còn hoạt động trong giới showbiz, Kỳ Hân thường xuyên can thiệp "dao kéo" với mong muốn sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn hơn. Chia sẻ về quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, Kỳ Hân từng cho biết: "Hồi mới làm người mẫu, tôi bị người ta nói con nhỏ này xấu quá, được mỗi dáng cao. Tại sao tiêu chuẩn người mẫu Việt lại thấp như vậy? Thậm chí nhiều câu xúc phạm hơn. Tôi nghĩ mình cần phải đẹp lên để không phải nhận những lời khó nghe nữa, và cải thiện công việc hơn".

Khoảng thời gian còn hoạt động trong giới showbiz, Kỳ Hân thường xuyên can thiệp "dao kéo" với mong muốn sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn hơn Vừa qua, trong dịp sinh nhật tuổi 33 của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, sự xuất hiện của Kỳ Hân cũng chiếm spotlight không kém. Dù đã là mẹ của hai cậu con trai nhưng body của nàng WAG không thua kém gì đàn chị. Sau thời gian chăm sóc cho các con nhỏ, cô nàng cũng thi thoảng trở lại sàn diễn và xuất hiện trong các sự kiện của hội chị em thân thiết. Sự trở lại này của Kỳ Hân nhận về phản hồi tích cực từ khán giả. Trong dịp sinh nhật tuổi 33 của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, sự xuất hiện của Kỳ Hân cũng chiếm spotlight không kém. Dù đã là mẹ của hai cậu con trai nhưng body của nàng WAG không thua kém gì đàn chị Sau thời gian chăm sóc cho các con nhỏ, cô nàng cũng thi thoảng trở lại sàn diễn và xuất hiện trong các sự kiện của hội chị em thân thiết Tuy nhiên, sau đó, Kỳ Hân lại tiếp tục lui về ở ẩn. Trên trang cá nhân, cô thường khoe ảnh đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng chồng và các con. Kỳ Hân được chồng hết mực yêu chiều, luôn phụ giúp và hỗ trợ trong công việc kinh doanh lẫn cuộc sống đời thường. Cặp đôi Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân kết hôn năm 2016 và đang hạnh phúc bên 2 cậu con trai kháu khỉnh

Kỳ Hân muốn tậu thêm xe, Mạc Hồng Quân Quân đối đáp lại với 'yêu sách' của vợ khiến netizen đỡ không kịp Vợ ngỏ ý muốn tậu Vespa 946 Christian Dior, chiếc xe đang làm mưa, làm gió, khiến giới mê xe đứng ngồi không yên. Mạc Hồng Quân đáp một câu khiến dân tình ngã ngửa về bí mật kinh tế gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-han-tu-ao-lai-loat-anh-mat-sung-hup-sau-phau-thuat-tham-my-thua-nhan-thoi-iem-nay-toi-khung-hoang-616758.html