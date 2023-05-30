Kiều Minh Tuấn lộ diện mạo 'xuống sắc' khi chung khung hình với Quốc Trường

Khán giả thích thú trước màn đọ sắc của 2 mỹ nam màn ảnh Việt trong cùng một khung hình.
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Kiều Minh Tuấn mới đây đã hào hứng chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh Quốc Trường trên trang cá nhân. Việc hai nam diễn viên đình đám đứng chung một khung hình ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng kèm dòng trạng thái đầy phấn khởi: "Không chỉ mình em ăn mà em mời cả em trai Quốc Trường ăn nữa nè anh Hứa Vĩ Văn. Không ăn một mình như anh Tiến Luật đâu nha".
Qua bức anh này, một bộ phận khán giả cho rằng dường như Kiều Minh Tuấn đã xuống sắc trông thấy khi ở bên cạnh Quốc Trường. Một số khác lại cho rằng trang phục khiến anh có phần lép vế sao với đàn em có phần bảnh bao hơn. Người hâm mộ cho rằng kiểu tóc mới của anh rất phù hợp và khiến anh trẻ trung hơn nhiều so với trước đây.
Kiều Minh Tuấn đã có màn lột xác ấn tượng từ diện mạo tới phong cách ăn mặc. Anh ghi điểm trong lòng người hâm mộ nhờ vẻ ngoài như lão hóa ngược cùng thời trang như các idol Hàn Quốc khiến các fan lịm tim.
Về Quốc Trường, anh là nam diễn viên được khán giả biết tới khi đảm nhận vai diễn trong các bộ phim như Về Nhà Đi Con, Đôi Mắt Âm Dương, Bẫy Ngọt Ngào... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên 8x còn lấn sân sang kinh doanh. Anh sở hữu chuỗi cửa hàng mỳ cay và đang sống tại căn biệt thự giá trị khủng khoảng 40 tỷ đồng.
Nam diễn viên sinh năm 1988 còn từng hài hước chia sẻ thông tin đang tìm vợ và liệt kê rõ ràng ưu, nhược điểm của bản thân: "35 tuổi và đang tìm vợ, ưu điểm biết nếu gần như mọi món ăn, nhược điểm là đẹp trai".