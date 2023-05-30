Kiều Minh Tuấn lộ diện mạo 'xuống sắc' khi chung khung hình với Quốc Trường

Hậu trường 30/05/2023 09:49

Khán giả thích thú trước màn đọ sắc của 2 mỹ nam màn ảnh Việt trong cùng một khung hình.

Kiều Minh Tuấn mới đây đã hào hứng chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh Quốc Trường trên trang cá nhân. Việc hai nam diễn viên đình đám đứng chung một khung hình ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng kèm dòng trạng thái đầy phấn khởi: "Không chỉ mình em ăn mà em mời cả em trai Quốc Trường ăn nữa nè anh Hứa Vĩ Văn. Không ăn một mình như anh Tiến Luật đâu nha".

Kiều Minh Tuấn lộ diện mạo 'xuống sắc' khi chung khung hình với Quốc Trường - Ảnh 1
Cả 2 cười rạng rỡ khi có màn hội ngộ.

Qua bức anh này, một bộ phận khán giả cho rằng dường như Kiều Minh Tuấn đã xuống sắc trông thấy khi ở bên cạnh Quốc Trường. Một số khác lại cho rằng trang phục khiến anh có phần lép vế sao với đàn em có phần bảnh bao hơn. Người hâm mộ cho rằng kiểu tóc mới của anh rất phù hợp và khiến anh trẻ trung hơn nhiều so với trước đây.

Kiều Minh Tuấn lộ diện mạo 'xuống sắc' khi chung khung hình với Quốc Trường - Ảnh 2
Từ sau chia tay cuộc tình nhiều năm, diện mạo Kiều Minh Tuấn được nhiều người quan tâm. 

Kiều Minh Tuấn đã có màn lột xác ấn tượng từ diện mạo tới phong cách ăn mặc. Anh ghi điểm trong lòng người hâm mộ nhờ vẻ ngoài như lão hóa ngược cùng thời trang như các idol Hàn Quốc khiến các fan lịm tim.

Kiều Minh Tuấn lộ diện mạo 'xuống sắc' khi chung khung hình với Quốc Trường - Ảnh 3
Kiều Minh Tuấn như tài tử Hàn Quốc khiến fan đứng ngồi không yên. 

Về Quốc Trường, anh là nam diễn viên được khán giả biết tới khi đảm nhận vai diễn trong các bộ phim như Về Nhà Đi Con, Đôi Mắt Âm Dương, Bẫy Ngọt Ngào... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên 8x còn lấn sân sang kinh doanh. Anh sở hữu chuỗi cửa hàng mỳ cay và đang sống tại căn biệt thự giá trị khủng khoảng 40 tỷ đồng.

Kiều Minh Tuấn lộ diện mạo 'xuống sắc' khi chung khung hình với Quốc Trường - Ảnh 4
Quốc Trường ở tuổi 35 cùng với khối tài sản khủng.

Nam diễn viên sinh năm 1988 còn từng hài hước chia sẻ thông tin đang tìm vợ và liệt kê rõ ràng ưu, nhược điểm của bản thân: "35 tuổi và đang tìm vợ, ưu điểm biết nếu gần như mọi món ăn, nhược điểm là đẹp trai".

Kiều Minh Tuấn lộ diện mạo 'xuống sắc' khi chung khung hình với Quốc Trường - Ảnh 5
Quốc Trường là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình với gia tài nghệ thuật đồ sộ.
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Đổi kiểu tóc thôi đã khiến chị em rần rần, Kiều Minh Tuấn như 'lão hóa ngược' kể từ sau chia tay Cát Phượng

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Từ khóa:   sao viet Kiều Minh Tuấn Quốc Trường

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