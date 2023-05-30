Kiều Minh Tuấn lộ diện mạo 'xuống sắc' khi chung khung hình với Quốc Trường

Kiều Minh Tuấn mới đây đã hào hứng chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh Quốc Trường trên trang cá nhân. Việc hai nam diễn viên đình đám đứng chung một khung hình ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng kèm dòng trạng thái đầy phấn khởi: "Không chỉ mình em ăn mà em mời cả em trai Quốc Trường ăn nữa nè anh Hứa Vĩ Văn. Không ăn một mình như anh Tiến Luật đâu nha".

Cả 2 cười rạng rỡ khi có màn hội ngộ.

Qua bức anh này, một bộ phận khán giả cho rằng dường như Kiều Minh Tuấn đã xuống sắc trông thấy khi ở bên cạnh Quốc Trường. Một số khác lại cho rằng trang phục khiến anh có phần lép vế sao với đàn em có phần bảnh bao hơn. Người hâm mộ cho rằng kiểu tóc mới của anh rất phù hợp và khiến anh trẻ trung hơn nhiều so với trước đây.