Trương Quỳnh Anh công khai 'thả thính' Quốc Trường, nam diễn viên đáp lại 'vừa khéo vừa duyên'

Sao Việt 10/05/2023 14:18

Màn tương tác gần đây của Trương Quỳnh Anh và Quốc Trường nhận được nhiều sự chú ý.

Trương Quỳnh Anh được biết đến với vai trò ca sĩ - diễn viên, cô sở hữu ngoại hình nổi bật và thu hút được 1 lượng người hâm mộ đáng kể. Hoạt động showbiz nhiều năm nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được sức hút của mình đối với công chúng. Dù hiện tại, đã là "mẹ một con" có nhan sắc và tài năng song trong chuyện tình cảm dường như cô vẫn còn chưa tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Trương Quỳnh Anh công khai 'thả thính' Quốc Trường, nam diễn viên đáp lại 'vừa khéo vừa duyên' - Ảnh 1
Trương Quỳnh Anh hiện đang là "mẹ 1 con" xinh đẹp, tài năng

Mới đây, Trương Quỳnh Anh vừa có động thái gây chú ý ngay dưới bài đăng "tuyển vợ" của Quốc Trường. Nam diễn viên hài hước viết: "35 tuổi và đang tìm vợ. Ưu điểm biết nấu gần như mọi món ăn, nhược điểm là đẹp trai (đùa nhe đừng ném đá)". Ngay lập tức, không ít các cô gái đòi "nộp CV" ứng tuyển ngay và luôn. Đáng chú ý, phía dưới bài viết Trương Quỳnh Anh để lại bình luận "đầy thính".

Trương Quỳnh Anh công khai 'thả thính' Quốc Trường, nam diễn viên đáp lại 'vừa khéo vừa duyên' - Ảnh 2
Bài đăng "tuyển vợ" của Quốc Trường

Cụ thể, Trương Quỳnh Anh nhắn nhủ đến Quốc Trường: "Mang giày tới em cho thử nè". Nam diễn viên liền đáp lại: "Em qua anh thử đi". Màn tương tác của cả hai đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dân tình được dịp "đẩy thuyền" cặp đôi mãnh liệt. Nếu thật sự cả hai nên duyên thì ắt hẳn đây sẽ là 1 cặp đôi mới rất được công chúng yêu thích.

Trương Quỳnh Anh công khai 'thả thính' Quốc Trường, nam diễn viên đáp lại 'vừa khéo vừa duyên' - Ảnh 3
Khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" Trương Quỳnh Anh và Quốc Trường

Được biết, Trương Quỳnh Anh bén duyên với điện ảnh từ khá sớm, khi ấy cô mới 18 tuổi với vai diễn trong bộ phim Ký Túc Xá, cùng sự tự nhiên và tiềm năng có sẵn nên khi thể hiện diễn xuất cô vào vai khá ngọt. Những bộ phim thời đầu mà Quỳnh Anh tham gia tiêu biểu như: Sóng gió cuộc đời, Một ngày không có em, Cuộc chiến hoa hồng,.. Từ những ngày đầu còn non nớt đến hiện tại, Quỳnh Anh càng khẳng định được sự trưởng thành trong lối diễn của mình qua nhiều bộ phim được khán giả đón nhận.

Trương Quỳnh Anh công khai 'thả thính' Quốc Trường, nam diễn viên đáp lại 'vừa khéo vừa duyên' - Ảnh 4
Trương Quỳnh Anh gây ấn tượng qua nhiều vai diễn

Gần đây, Trương Quỳnh Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi bất ngờ đưa tiêu chí chọn chồng. Trên mạng TikTok cô đã đăng tải đoạn clip ngắn kèm dòng chú thích: "Khi ai hỏi tôi về mẫu người đàn ông mơ ước". Nữ ca sĩ liền tiết lộ: "Tôi muốn ông chồng yêu thương tôi thật lòng, có tiền đừng bỏ đói tôi, đừng bỏ đi đâu". Sau cuộc hôn nhân chưa may mắn, đây là lần hiếm hoi bà mẹ 1 con chia sẻ tiêu chí chọn "nửa kia" của mình khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. 

Trương Quỳnh Anh và Tim từng được xem là một trong những cặp đẹp đôi nhất nhì showbiz Việt. Tuy nhiên sau 7 năm bên nhau, cả hai bất ngờ thông báo đã chính thức "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trương Quỳnh Anh tập trung dành thời gian cho công việc và chăm sóc quý tử.

Trương Quỳnh Anh công khai 'thả thính' Quốc Trường, nam diễn viên đáp lại 'vừa khéo vừa duyên' - Ảnh 5
Trương Quỳnh Anh và con trai
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Hậu ly hôn chồng cũ 6 năm, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đưa ra tiêu chí chọn chồng mới

Mới đây, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đề cập tới 'gout' chọn chồng của mình trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

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Từ khóa:   Trương Quỳnh Anh Quốc Trường sao Việt

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