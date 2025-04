Khui quảng cáo của Đoàn Di Băng: 'Một viên tương đương 5 kg rau củ, mỗi ngày uống 3 viên'

Trước đây, khi quảng cáo cho viên kẹo Kera, Quang Linh Vlogs mới chỉ dám quảng cáo "1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau xanh" đã bị dân mạng phản đối rần rần và đưa ra bằng chứng khoa học là 1 viên kẹo Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, không thể nào tương đương với "1 đĩa rau".

Trước đó, Kera - loại kẹo rau củ Thùy Tiên quảng cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER), được quảng cáo sai sự thật.

BTV Quang Minh, Vân Hugo được cho là từng tham gia quảng cáo dòng sữa HIUP - dòng sản phẩm bị phạt do vi phạm về quảng cáo. Tối 15/4, BTV Quang Minh lên tiếng xin lỗi.

Khán giả phát hiện Kênh YouTube “Tập đoàn Dược Quốc tế” của Rance Pharma từng mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo. Diễn viên Huyền Lizzie và Thanh Hương từng xuất hiện trong các video quảng bá.

Doãn Quốc Đam trong video quảng cáo Cilonmum Colos IQ Grow 24h, khẳng định: “Vợ chồng tôi tìm hiểu kỹ, đây là dòng sữa hàng đầu, đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ”. MC Hoàng Linh cũng từng xuất hiện trong hình ảnh, video quảng cáo nhiều dòng Cilonmum.

Ngày 15/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Văn hóa cơ sở về việc phối hợp quản lý quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội và xử lý người nổi tiếng quảng cáo vi phạm và thông báo kết quả để Cục An toàn thực phẩm tổng hợp.