Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40

Hậu trường 06/02/2018 11:03

Trong bộ ảnh mới chia sẻ trên mạng xã hội, Hiền Thục khiến hàng ngàn fan nữ ghen tỵ “nổ đom đóm mắt’ trước vóc dáng nuột nà, gương mặt trẻ trung như gái 18.

Sau thời gian “lặn mất tăm” khỏi làng giải trí, Hiền Thục vừa chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh mới, khoe thần thái tươi trẻ đốn tim fan. Ở độ tuổi U40 và có một cô con gái đã lớn, giọng ca Nhật ký của mẹ vẫn khiến nhiều người say đắm với nhan sắc thách thức thời gian của mình.

Trong bộ trang phục khoét cao ở hai bên hông phối cùng mắt kiếng trái tim, nữ ca sĩ liên tục thể hiện những biểu cảm nhí nhảnh như chu môi, nheo mắt theo phong cách của các cô gái trẻ.

Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh 1
Hiền Thục khoe nhan sắc tươi trẻ đốn tim fan - Ảnh: FBNV

Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh 2

Dưới chia sẻ của Hiền Thục, nhiều khán giả để lại bình luận ngợi khen vẻ đẹp miễn nhiễm thời gian của mỹ nhân sinh năm 1981. Trong khi đó, một số fan tiếc cho cô khi tuổi đã xấp xỉ 40 nhưng vẫn thiếu bóng dáng một người đàn ông bên đời.

Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh 3
Ở độ tuổi U40 nhưng Hiền Thục vẫn trẻ trung như thời con gái - Ảnh: FBNV

 Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh 4

Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh 5
Vẻ đẹp bất chấp thời gian của Hiền Thục khiến nhiều chị em phát hờn - Ảnh: FBNV

Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh 6

Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh 7

Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh 8
Không chỉ có gương mặt trẻ trung, vóc dáng của Hiền Thục cũng săn chắc và nóng bỏng không kém cạnh các hot girl 18 - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh hiếm hoi thời chưa nổi tiếng của sao Việt: Siu Black mi nhon, Đàm Vĩnh Hưng ‘hai lúa’ còn Hiền Thục đẹp xuất sắc

Lộ ảnh hiếm hoi thời chưa nổi tiếng của sao Việt: Siu Black mi nhon, Đàm Vĩnh Hưng ‘hai lúa’ còn Hiền Thục đẹp xuất sắc

Trong những bức ảnh đã bạc màu, dung mạo thời trẻ của các ca sĩ nổi tiếng rất khác so với bây giờ. Họ trông khá lạ mắt khi khoác lên mình những bộ trang phục theo mốt thời xưa.

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