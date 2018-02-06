Không thể tin nổi, đây là nhan sắc và vóc dáng của Hiền Thục ở tuổi U40

Sau thời gian “lặn mất tăm” khỏi làng giải trí, Hiền Thục vừa chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh mới, khoe thần thái tươi trẻ đốn tim fan. Ở độ tuổi U40 và có một cô con gái đã lớn, giọng ca Nhật ký của mẹ vẫn khiến nhiều người say đắm với nhan sắc thách thức thời gian của mình.

Trong bộ trang phục khoét cao ở hai bên hông phối cùng mắt kiếng trái tim, nữ ca sĩ liên tục thể hiện những biểu cảm nhí nhảnh như chu môi, nheo mắt theo phong cách của các cô gái trẻ.