Phản ứng sốc của con gái Hiền Thục khi bị báo chí soi mói chuyện tình cảm với bạn trai

Mới đây, trên trang cá nhân con gái Hiền Thục bất ngờ đăng dòng trạng thái bức xúc về việc hình ảnh riêng tư của mình và bạn trai bị một số trang điện tử đăng tải.
Con gái ca sĩ Hiền Thục - Gia Bảo tỏ ra không hài lòng khi hình ảnh riêng tư của mình bị giới truyền thông soi mói quá nhiều chỉ vì cô là con gái của người nổi tiếng.
Gia Bảo tâm sự, cô không có ý kiến nếu viết bài về bản thân hay ca sĩ Hiền Thục. Tuy nhiên, mọi người không nên soi mói chuyện đời tư và lấy hình ảnh đó để đăng tải lên mạng. Cô thẳng thắn yêu cầu: “Làm ơn nếu đăng bài, đăng cái gì cho nó hay ho với, chứ việc lấy ảnh của em chụp với bạn trai mà đăng như vậy kì cục lắm nha mấy anh chị”.
Trước đó, hình ảnh của Gia Bảo và bạn trai được một số trang điện tử lấy để viết bài nhưng không hề được sự cho phép của chủ nhân.
Trước bức xúc của nữ sinh 16 tuổi, nhiều bạn bè khuyên cô nên để hình ảnh cá nhân ở chế độ riêng tư và không nên chia sẻ công khai. Song Gia Bảo giải thích những hình ảnh của mình chỉ để ở chế độ bạn bè nhưng vẫn bị phát tán ra ngoài.
Cuối bài viết, cô bé gửi lời xin lỗi nếu bài viết của mình quá nặng nề. Đặc biệt, Gia Bảo còn đính chính rằng bản thân chỉ nói những trang báo lá cải chứ không hề có ý xúc phạm đến các nhà báo chân chính.