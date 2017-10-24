Phản ứng sốc của con gái Hiền Thục khi bị báo chí soi mói chuyện tình cảm với bạn trai

Con gái ca sĩ Hiền Thục - Gia Bảo tỏ ra không hài lòng khi hình ảnh riêng tư của mình bị giới truyền thông soi mói quá nhiều chỉ vì cô là con gái của người nổi tiếng.

Gia Bảo tâm sự, cô không có ý kiến nếu viết bài về bản thân hay ca sĩ Hiền Thục. Tuy nhiên, mọi người không nên soi mói chuyện đời tư và lấy hình ảnh đó để đăng tải lên mạng. Cô thẳng thắn yêu cầu: “Làm ơn nếu đăng bài, đăng cái gì cho nó hay ho với, chứ việc lấy ảnh của em chụp với bạn trai mà đăng như vậy kì cục lắm nha mấy anh chị”.