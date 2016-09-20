Cuộc đối thoại đầy xót xa giữa con gái Hiền Thục và cha ruột

Song, không phải ai cũng biết rằng ở thời điểm hiện tại, "quả ngọt" của hai cái tên nổi tiếng - bé Gia Bảo - vẫn gọi Tuấn Thăng là chú.

Chuyện của nhạc sĩ Tuấn Thăng và nữ ca sĩ Hiền Thục cũ lắm rồi nhưng thi thoảng vẫn bị nhắc đến. Có người còn tường tận đầu đuôi cứ như là chuyện của nhà mình vậy.

Tôi nhớ khi nhắc đến chuyện này, giữa một quán cafe ồn ào ở Sài Gòn, anh trở nên lúng túng rồi im lặng, trong khi trước đó vẫn nhiệt huyết khi nói về đêm nhạc sắp diễn ra.

Khi anh và Hiền Thục chia tay, Tuấn Thăng không có cơ hội gặp Gia Bảo. Sợi dây liên kết cha con cũng vì thế mà đứt đoạn. Mãi sau này, khi mối quan hệ giữa người lớn trở nên nhẹ nhàng hơn, Tuấn Thăng mới có dịp đưa con đi ăn.

Hiện tại, anh vẫn đang dành thời gian để sửa chữa, để hàn gắn lại những đổ vỡ và cải thiện mối quan hệ ruột thịt. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ không dễ dàng.

Cách đây vài tiếng, Tuấn Thăng đã đăng lên trang cá nhân đoạn đối thoại của anh và Gia Bảo. Nghe cách họ trò chuyện, ai cũng hiểu giữa hai ba con vẫn còn một khoảng cách quá lớn.

Khi Tuấn Thăng gọi điện, Gia Bảo thậm chí còn không nhận ra ai và anh xưng tên rồi ngập ngừng hỏi xem con gái có nhớ mình không:

"Gia Bảo: Alo, xin lỗi ai đầu dây?



Tuấn Thăng: À... Tuấn Thăng đây, con còn nhớ chứ?



Gia Bảo: À, con chào chú, con nhớ rồi.



Tuấn Thăng : Con khỏe chứ, hôm nào chú dẫn con đi ăn nữa nhé?



Gia Bảo: Dạo này con bận lắm, đầu tuần thì đi học, cuối tuần bài vở nhiều, nên tranh thủ ở nhà làm, không biết khi nào con mới rảnh.

Tuấn Thăng : Thế có bao giờ con nghe nói chú là gì của con không ?



Gia Bảo: Dạ có, con biết rồi".



Và lời đề nghị được đưa con gái đi ăn đã bị thẳng thừng từ chối bằng nhiều lý do khác nhau rồi kết thúc bằng câu nói: "Không biết khi nào con mới rảnh".



Đọc những dòng tâm trạng của Tuấn Thăng, bạn bè anh đã để lại rất nhiều lời động viên. Một người viết: "Từ từ lớn lên, trưởng thành bé sẽ hiểu anh và biết anh là ai mà anh. Cố lên anh nhé".



Đáp lại những tình cảm ấy, Tuấn Thăng không nói gì nhiều, anh chỉ lẳng lặng nói lời cảm ơn.