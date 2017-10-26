Hiền Thục bất ngờ bị con gái cưng 'bóc phốt' và nhận xét là 'đứa trẻ mít ướt'

Hậu trường 26/10/2017 19:22

"Mẹ của tôi - một người phụ nữ cũng như một người mẹ hết sức mạnh mẽ, tưởng như rằng rất chín chắn và tràn đầy niềm kiêu hãnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mít ướt và yếu đuối", đó là những lời nhận xét của con gái Hiền Thục dành cho nữ ca sĩ, vốn được không ít người gọi là một bà mẹ trẻ con.

Mới đây, Hiền Thục đã hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân bức thư khá dài của con gái miêu tả về cô. Đối với Gia Bảo - con gái Hiền Thục, mẹ như một "đứa con nít mít ướt và yếu đuối" hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ khi xuất hiện trước công chúng.

Hiền Thục bất ngờ bị con gái cưng 'bóc phốt' và nhận xét là 'đứa trẻ mít ướt' - Ảnh 1
Bức thư của con gái gửi cho Hiền Thục được cô chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Lý do khiến Gia Bảo nói Hiền Thục như đứa trẻ vì có lần không tìm thấy lồng đèn trung thu mà mẹ đã bật khóc. Không những thế, con gái nữ ca sĩ còn tiết lộ mình phải dỗ dành rất lâu mẹ mới bình tĩnh lại và nín khóc.

Gia Bảo viết: "Khi tôi nói mẹ vẫn còn là một đứa trẻ, sở dĩ là vì chỉ mới hôm qua thôi, vẫn còn đang khổ sở loay hoay tìm mấy cục pin để gắn vào remote máy lạnh, giọng mẹ từ trên cầu thang vang xuống hỏi rằng có cần mẹ tìm giúp không. Ấy là mẹ đang mệt mỏi vì cái răng 'ngu' mà mẹ đã chia sẻ trên trang cá nhân của mẹ rằng nó đang 'hành' mẹ vào ngày Trung thu, thế mà vẫn cố đi xuống để xem có thể giúp tôi cái gì không. Rồi mẹ hỏi bà ngoại rằng lồng đèn trung thu của mẹ đâu. Ở trên lầu vang lại tiếng trả lời của bà ngoại rằng bà không biết nên đã lỡ vứt đi rồi vì tưởng đã hết Trung thu. Tôi đang im lặng để lắng nghe sự việc thì nghe tiếng mẹ thút thít, quay lại thì thấy mẹ tôi đang dần oà khóc. Tôi liền chạy về phía mẹ, ôm mẹ vào lòng, tay xoa đầu mẹ tôi, tay lau nước mắt của mẹ, dỗ dành mẹ cho đến khi mẹ bình tĩnh lại và nín khóc".

Hiền Thục bất ngờ bị con gái cưng 'bóc phốt' và nhận xét là 'đứa trẻ mít ướt' - Ảnh 2
Gia Bảo tiết lộ mẹ rất yếu đuối và không hề mạnh mẽ, thậm chí có thể bật khóc chỉ vì một cái lồng đèn - Ảnh: Internet

Trong bức thư, con gái giọng ca Nhật ký của mẹ còn làm nhiều người thích thú khi không ngần ngại cho biết mẹ là người rất vụng về và không hề giỏi nữ công gia chánh. 

Cô bé vô tư "bêu xấu" mẹ: "Không giống như những bà mẹ khác thường ở nhà nấu cơm, giặt giũ và những công việc nữ công gia chánh khác, mẹ tôi lại chẳng hề biết nấu ăn hay giặt giũ, những công việc nhà đôi khi cũng rất vụng về làm rối tung cả lên".

Dù Hiền Thục không giỏi trong việc nội trợ như những người khác, thậm chí tính cách có phần trẻ con nhưng đối với Gia Bảo, cô vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất khi làm việc.

Con gái Hiền Thục tự hào kể: "Mẹ tôi rất chịu khó và hy sinh vì nghề nghiệp. Khi lên sóng truyền hình, mẹ bảo rằng lúc nào cũng sẽ bị phình ra và nhìn sẽ rất béo, mặc dù mẹ đã rất gầy và yếu. Mặc cho tôi và cả nhà khuyên mẹ phải ăn để có sức vật lộn với một đống công việc, nhưng mẹ vẫn quyết tâm và giảm cân một cách 'điên khùng'.

Hiền Thục bất ngờ bị con gái cưng 'bóc phốt' và nhận xét là 'đứa trẻ mít ướt' - Ảnh 3
Gia Bảo luôn tự hào về người mẹ nổi tiếng và luôn cố gắng hết sức trong công việc - Ảnh: Internet

Suốt 16 năm làm bà mẹ đơn thân và quyết không kết hôn để toàn tâm toàn ý chăm lo cho Gia Bảo, Hiền Thục khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ tình mẫu tử mà cô dành cho con gái. 

Thông qua bức thư của Gia Bảo, nhiều khán giả càng thêm thấu hiểu cuộc sống của Hiền Thục sau ánh hào quang cũng như nhận ra tình yêu của cô con gái dành cho bà mẹ trẻ con của mình.

Hiền Thục bất ngờ bị con gái cưng 'bóc phốt' và nhận xét là 'đứa trẻ mít ướt' - Ảnh 4
Đối với Gia Bảo, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời dù đôi khi tính cách như một đứa trẻ - Ảnh: FBNV

Phản ứng sốc của con gái Hiền Thục khi bị báo chí soi mói chuyện tình cảm với bạn trai

Phản ứng sốc của con gái Hiền Thục khi bị báo chí soi mói chuyện tình cảm với bạn trai

Mới đây, trên trang cá nhân con gái Hiền Thục bất ngờ đăng dòng trạng thái bức xúc về việc hình ảnh riêng tư của mình và bạn trai bị một số trang điện tử đăng tải.

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Từ khóa:   con gái Hiền Thục Hiền Thục Gia Bảo

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