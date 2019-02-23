Không thể tin đây là mỹ nam một thời Johnny Trí Nguyễn: Mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm như ông già

Còn đâu một Johnny Trí Nguyễn từng làm bao trái tim fan "tan chảy" bởi vẻ ngoài lãng tử, điển trai và phong độ hiếm có của showbiz Việt.

Sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng", cách đây ít ngày, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim. Dù vắng bóng khá lâu nhưng sức hút của nam diễn viên sinh năm 1974 vẫn không thuyên giảm. Ngay khi vừa xuất hiện, anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông. Tuy nhiên, điều khán giả chú ý nhất là nhan sắc của nam tài tử màn ảnh Việt ngày nào đã xuống cấp không phanh.

Hình ảnh mới nhất của Johnny Trí Nguyễn khiến khán giả giật mình - Ảnh: Internet

Khuôn mặt nam tài tử ngày nào trở nên hốc hác, xanh xao và nhiều nếp nhăn - Ảnh: Internet

Hàm răng trắng bóng của tình cũ Ngô Thanh Vân đã úa màu theo thời gian - Ảnh: Internet

Khán giả tự hỏi những năm qua, nam tài tử của Dòng máu anh hùng đã làm gì và sống như thế nào mà khiến vóc dáng thay đổi nhiều đến vậy? - Ảnh: FBNV

Fan xót xa trước hình ảnh hiện tại của Johnny Trí Nguyễn - Ảnh: Internet



Dường như sau khi rút lui khỏi làng giải trí Việt, anh không còn chú tâm đến diện mạo và cách ăn mặc của mình nữa - ảnh: Internet

Nam diễn viên khiến fan xót xa khi xuất hiện với gương mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm, bên cạnh bộ trang phục có phần đơn giản, xuề xòa. Thậm chí nhiều người còn không nhận ra đây là Johnny Trí Nguyễn – ngôi sao võ thuật điển trai hàng đầu Việt Nam một thời.

Còn đâu nhan sắc mỹ nam một thời từng 'đốn tim' người hâm mộ - Ảnh: Internet

Với chiều cao 1m8, thân hình 6 múi cùng gương mặt góc cạnh...

... Johnny Trí Nguyễn khiến phái nữ điêu đứng - Ảnh: Internet

Khán giả tự hỏi, liệu đây có phải là Johnny Trí Nguyễn từng khiến bao chị em mê mẩn hay không? - Ảnh: FBNV

Johnny Trí Nguyễn là ngôi sao võ thuật người Mỹ gốc Việt. Sau khi về nước hoạt động nghệ thuật, anh để lại ấn tượng lớn cho khán giả nhờ vẻ ngoài điển trai phong độ, thân hình chuẩn người mẫu. Nam diễn viên nhận được sự yêu mến lớn của khán giả khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Dòng máu anh hùng, Bụi đời Chợ Lớn, Tèo em... Thế nhưng sau một thời gian biến mất khỏi làng giải trí, hình ảnh gần đây của nam diễn viên 45 tuổi khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Bạn gái Johnny Trí Nguyễn lên tiếng về tin đồn đã lấy chồng, có con Nữ diễn viên thừa nhận chuyện sống chung cùng bạn trai cũ nhưng cả hai chưa từng kết hôn.

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