Không thể tin đây là mỹ nam một thời Johnny Trí Nguyễn: Mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm như ông già

Còn đâu một Johnny Trí Nguyễn từng làm bao trái tim fan "tan chảy" bởi vẻ ngoài lãng tử, điển trai và phong độ hiếm có của showbiz Việt.
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Sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng", cách đây ít ngày, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim. Dù vắng bóng khá lâu nhưng sức hút của nam diễn viên sinh năm 1974 vẫn không thuyên giảm. Ngay khi vừa xuất hiện, anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông. Tuy nhiên, điều khán giả chú ý nhất là nhan sắc của nam tài tử màn ảnh Việt ngày nào đã xuống cấp không phanh.
Nam diễn viên khiến fan xót xa khi xuất hiện với gương mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm, bên cạnh bộ trang phục có phần đơn giản, xuề xòa. Thậm chí nhiều người còn không nhận ra đây là Johnny Trí Nguyễn – ngôi sao võ thuật điển trai hàng đầu Việt Nam một thời.
Johnny Trí Nguyễn là ngôi sao võ thuật người Mỹ gốc Việt. Sau khi về nước hoạt động nghệ thuật, anh để lại ấn tượng lớn cho khán giả nhờ vẻ ngoài điển trai phong độ, thân hình chuẩn người mẫu. Nam diễn viên nhận được sự yêu mến lớn của khán giả khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Dòng máu anh hùng, Bụi đời Chợ Lớn, Tèo em... Thế nhưng sau một thời gian biến mất khỏi làng giải trí, hình ảnh gần đây của nam diễn viên 45 tuổi khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.