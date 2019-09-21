Không thể gần con nhiều, Nhật Kim Anh ngậm ngùi gửi tâm thư cho quý tử khiến ai đọc cũng xót xa

Hậu trường 21/09/2019 11:21

Không giành được quyền nuôi con với ông xã Bửu Lộc sau ly hôn, ca sĩ Nhật Kim Anh ngậm ngùi viết tâm thư xúc động gửi quý tử đầu lòng trong ngày sinh nhật.

Xinh đẹp, tài năng và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của ca sĩ Nhật Kim Anh lại không được trọn vẹn. Ly hôn ông xã Bửu Lộc, nữ ca sĩ mất quyền nuôi con. Vì điều này mà cô thường xuyên chia sẻ những dòng tâm sự buồn, thương nhớ "hoàng tử bé" vì không thể gặp mặt thường xuyên.

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Bửu Long chính là nguồn động lực lớn nhất giúp Nhật Kim Anh mạnh mẽ vượt qua biến cố - Ảnh: FB

Ít giờ trước, mỹ nhân phim Tiếng sét trong mưa gây xúc động mạnh khi viết dòng tâm sự dài chúc mừng con trai lên 4 tuổi.

Nhật Kim Anh gửi đến con trai Ngô Bửu Long: "Hôm nay là ngày đặc biệt của em và cũng là ngày tuyệt vời của mẹ. Mẹ chúc cục vàng của mẹ sinh nhật hay ăn chóng lớn, hiền ngoan, hiếu thảo, giỏi giang, thông minh, khỏe mạnh nè. Vậy là em đã lên 4 rồi! Mẹ nhớ và yêu em nhiều vô hạn.

Hôm nay mẹ hát lại bài Con của mẹ là nhất để tặng em. Bài này mẹ đã hát khi em tròn 1 tuổi và hôm nay mẹ hát lại tặng em! Mong em mau lớn để thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Tuy mẹ không gần em nhiều nhưng tất cả những gì mẹ làm là dành tất cả cho em. Nếu không có em, không có bà ngoại và gia đình chắc mẹ đã sớm gặp Phật rồi! Mẹ mong em khôn lớn và hiểu cho mẹ. Mẹ sẽ cố gắng đưa công ty và mọi thứ đi vào quỹ đạo. Lúc đó mẹ con mình sẽ luôn có nhau em nhé! Mẹ yêu em hơn cả mạng sống của mẹ”.

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Dòng tâm sự xúc động của bà mẹ trẻ khi phải sống xa con - Ảnh: FB

Cách đây ít tháng, giọng ca Thà người đừng hứa bất ngờ chia sẻ về chuyện bị chồng cũ ngăn cấm gặp và gần gũi với con trai. Điều này khiến Nhật Kim Anh vô cùng bức xúc. Cô tuyên bố sẽ đòi lại quyền nuôi con nếu Bửu Lộc tiếp tục cấm cản tình cảm của hai mẹ con.

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Nhật Kim Anh đã ly hôn cách đây 2 năm nhưng giấu kín thông tin vì không muốn cuộc sống của con trai bị xáo trộn - Ảnh: FB

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục trải qua cú sốc lớn khi bị mất khối tài sản tích góp cả chục năm. Trộm đã đột nhập vào biệt thự, phá két sắt và lấy đi số tài sản lên đến 5 tỷ đồng.

Đăng ảnh chụp cùng con trai, dân mạng khuyên chồng cũ Nhật Kim Anh 'đừng đi bước nữa'

Đăng ảnh chụp cùng con trai, dân mạng khuyên chồng cũ Nhật Kim Anh 'đừng đi bước nữa'

Ly hôn Nhật Kim Anh được 3 năm, nhưng Bửu Lộc vẫn được người thân và bạn bè khuyên không nên vội vã 'đi bước nữa'.

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh Tiếng sét trong mưa Bửu Lộc

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