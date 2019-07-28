Đang đau xót vì mất đi khối tài sản khủng, Nhật Kim Anh đợi 7 tiếng để tìm bình yên bên con trai

Hậu trường 28/07/2019 14:04

Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc cho biết sau bao ngày xa cách, cô đã có thể gặp được con trai.

Cách đây không lâu, thông tin nữ ca sĩ Nhật Kim Anh bị kẻ trộm lấy cắp nhiều tài sản có giá trị ước tính lên đến hơn 5 tỷ đồng đã khiến nhiều người hoang mang. Được biết, đây là khối tài sản mà nữ ca sĩ tích cóp trong suốt 10 năm qua. Sau khi sự việc này diễn ra, phía đại diện của Nhật Kim Anh cho biết cô đã rất sốc và tâm trạng liên tục bất ổn.

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Nhật Kim Anh bị trộm lấy tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh bất ngờ khoe được gặp con trai sau nhiều tháng ngày xa cách. Nữ ca sĩ hạnh phúc cho biết: “Đợi từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới được gặp em! Gặp là như vậy nè! Em làm mẹ quên hết mệt mỏi”.

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Nhật Kim Anh vui mừng khi gặp được con trai - Ảnh: Internet
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Hai mẹ con vô cùng tình cảm - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, Nhật Kim Anh đã phải đợi suốt 7 tiếng liên tục mới có thể gặp con. Trải qua những áp lực tâm lý, giây phút ở bên con trai dẫu ngắn ngủi cũng đủ để nữ ca sĩ tìm được bình yên. Khoảnh khắc cô tươi cười hạnh phúc khi được con trai hôn vào má khiến nhiều người xúc động.

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Bình luận từ người hâm mộ - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận an ủi cũng như động viên nữ ca sĩ Nhật Kim Anh: “Thương lắm! Tình cảm của mẹ dành cho con luôn luôn thiêng liêng và cao cả! Mãi yêu em và mẹ Mèo”, “Biết sẽ rất khó nhưng mong một ngày không xa, hai mẹ con sẽ không phải sống xa nhau nữa. Cố lên chị nhé!”…

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Nhật Kim Anh từng nghẹn ngào cho biết chồng cũ cấm cản gặp con - Ảnh: Internet

Trước đó, Nhật Kim Anh từng lên tiếng tố chồng cũ Bửu Lộc cấm cản cô gặp con trai. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng bị đồn bỏ bê con cái để dễ bề hoạt động nghệ thuật. Đối mặt với những tin đồn không hay về mình, Nhật Kim Anh từng thẳng thừng cho biết nếu bị ép đến đường cùng sẽ tung ra những bằng chứng bất lợi về Bửu Lộc và giành lại quyền nuôi con.

Bị trộm lấy hết của cải, Nhật Kim Anh liên tục trấn an bản thân, ai đọc cũng xót xa thay

Bị trộm lấy hết của cải, Nhật Kim Anh liên tục trấn an bản thân, ai đọc cũng xót xa thay

Những ngày qua, ca sĩ Nhật Kim Anh nhận được rất nhiều lời động viên tinh thần từ bạn bè và đồng nghiệp, hi vọng cô sớm lấy lại tinh thần.

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh

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