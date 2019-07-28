Đang đau xót vì mất đi khối tài sản khủng, Nhật Kim Anh đợi 7 tiếng để tìm bình yên bên con trai

Cách đây không lâu, thông tin nữ ca sĩ Nhật Kim Anh bị kẻ trộm lấy cắp nhiều tài sản có giá trị ước tính lên đến hơn 5 tỷ đồng đã khiến nhiều người hoang mang. Được biết, đây là khối tài sản mà nữ ca sĩ tích cóp trong suốt 10 năm qua. Sau khi sự việc này diễn ra, phía đại diện của Nhật Kim Anh cho biết cô đã rất sốc và tâm trạng liên tục bất ổn.

Nhật Kim Anh bị trộm lấy tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh bất ngờ khoe được gặp con trai sau nhiều tháng ngày xa cách. Nữ ca sĩ hạnh phúc cho biết: “Đợi từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới được gặp em! Gặp là như vậy nè! Em làm mẹ quên hết mệt mỏi”.