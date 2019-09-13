Không ngờ con gái Ngọc Huyền đã lớn và xinh đẹp thế này, mái tóc dài huyền thoại như mẹ

Hậu trường 13/09/2019 17:14

Hà Tiên - con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền nhận được nhiều lời khen của mọi người bởi vóc dáng phổng phao, xinh đẹp.

Sau khi sân khấu cải lương đi xuống, nghệ sĩ Ngọc Huyền quyết định sang Mỹ định cư. Mãi đến thời gian gần đây, cô mới bắt đầu trở lại và nhận lời tham gia một số chương trình. Thi thoảng nữ nghệ sĩ mới bay về Việt Nam khi có show. Hầu hết thời gian cô ở Mỹ để chăm sóc chồng và hai con đang tuổi trưởng thành.

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Tổ ấm viên mãn của Ngọc Huyền bên chồng và hai con tại Mỹ - Ảnh: Internet
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Dù định cư nhiều năm ở nước ngoài nhưng cuộc sống của nữ nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả quê nhà - Ảnh: FB

Được biết, NSƯT Ngọc Huyền có hai con, một trai một gái. Cô chị cả Hà Tiên 15 tuổi gây ấn tượng với công chúng khi sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ như gương mặt tròn xinh xắn, phúc hậu cùng nụ cười duyên. Đặc biệt, cô bé cũng nuôi mái tóc dài đen mượt giống hệt mẹ mình. Dù sống từ nhỏ ở Mỹ nhưng Hà Tiên vẫn giữ được nét văn hóa của người Việt, nói tiếng mẹ đẻ rất giỏi.

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Ở tuổi 15, Hà Tiên xinh đẹp và duyên dáng - Ảnh: FB
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Thi thoảng, Ngọc Huyền đưa con gái lên sân khấu biểu diễn khi không đi học - Ảnh: FB

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Hà Tiên gây ấn tượng với mái tóc dài mượt như mẹ Ngọc Huyền thời hoàng kim - Ảnh: FB

Từ bé, con gái Ngọc Huyền đã sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật. Ngoài việc học, Hà Tiên còn cùng mẹ tham gia một vài hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài. Với nhan sắc xinh đẹp và có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng dẫn dắt, công chúng hi vọng trong tương lai gần, Hà Tiên sẽ tỏa sáng khi lấn sân vào showbiz.

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