Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai

Sáng qua (7/6), ca sĩ Phương Trinh Jolie gây ấn tượng khi diện trang phục cá tính, mạnh mẽ tham gia buổi họp báo ra mắt chiến dịch My Club My – Addiction, khuyến khích thay đổi lối sống, chủ động lựa chọn những loại “nghiện” tích cực thay thế những loại nghiện tiêu cực, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống đồng thời gây quỹ giúp các bệnh nhân ung thư.

Phương Trinh Jolie nổi bật khi đọ sắc cùng nhiều chân dài đình đám - Ảnh: NVCC

Tại đây, Phương Trinh Jolie cùng ca sĩ Thảo Trang, MC Phương Mai, Hoa hậu Tường Linh… có dịp gặp gỡ và chia sẻ về những thói quen sống tốt và sở thích thường ngày.