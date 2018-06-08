Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai

Chọn cho mình phong cách trẻ trung, cá tính, Phương Trinh Jolie nổi bật khi đọ sắc cùng loạt chân dài đình đám.
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Sáng qua (7/6), ca sĩ Phương Trinh Jolie gây ấn tượng khi diện trang phục cá tính, mạnh mẽ tham gia buổi họp báo ra mắt chiến dịch My Club My – Addiction, khuyến khích thay đổi lối sống, chủ động lựa chọn những loại “nghiện” tích cực thay thế những loại nghiện tiêu cực, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống đồng thời gây quỹ giúp các bệnh nhân ung thư.
Tại đây, Phương Trinh Jolie cùng ca sĩ Thảo Trang, MC Phương Mai, Hoa hậu Tường Linh… có dịp gặp gỡ và chia sẻ về những thói quen sống tốt và sở thích thường ngày.
Là sự kiện về sức khỏe nên đa số nghệ sĩ diện trang phục thể thao khỏe khoắn và năng động. Trong khi siêu mẫu Phương Mai diện trang phục “kín cổng cao tường” làm nổi bật vóc dáng chuẩn cùng đôi chân dài miên man thì ca sĩ Phương Trinh Jolie cũng không thua kém khi chọn cho mình áo hai dây bó sát khoe body chuẩn.