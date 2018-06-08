Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai

Hậu trường 08/06/2018 14:27

Chọn cho mình phong cách trẻ trung, cá tính, Phương Trinh Jolie nổi bật khi đọ sắc cùng loạt chân dài đình đám.

Sáng qua (7/6), ca sĩ Phương Trinh Jolie gây ấn tượng khi diện trang phục cá tính, mạnh mẽ tham gia buổi họp báo ra mắt chiến dịch My Club My – Addiction, khuyến khích thay đổi lối sống, chủ động lựa chọn những loại “nghiện” tích cực thay thế những loại nghiện tiêu cực, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống đồng thời gây quỹ giúp các bệnh nhân ung thư.

Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie nổi bật khi đọ sắc cùng nhiều chân dài đình đám - Ảnh: NVCC

Tại đây, Phương Trinh Jolie cùng ca sĩ Thảo Trang, MC Phương Mai, Hoa hậu Tường Linh… có dịp gặp gỡ và chia sẻ về những thói quen sống tốt và sở thích thường ngày.

Là sự kiện về sức khỏe nên đa số nghệ sĩ diện trang phục thể thao khỏe khoắn và năng động. Trong khi siêu mẫu Phương Mai diện trang phục “kín cổng cao tường” làm nổi bật vóc dáng chuẩn cùng đôi chân dài miên man thì ca sĩ Phương Trinh Jolie cũng không thua kém khi chọn cho mình áo hai dây bó sát khoe body chuẩn.

Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai - Ảnh 2
Phương Trinh Jolie cá tính với áo hai dây - Ảnh: NVCC
Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai - Ảnh 3
MC Phương Mai trẻ trung với trang phục kín đáo - Ảnh: NVCC
Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai - Ảnh 4
Ca sĩ Thảo Trang chia sẻ niềm đam mê thể thao của mình - Ảnh: NVCC
Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai - Ảnh 5
Nữ ca sĩ còn thị phạm một số động tác yoga điêu luyện - Ảnh: NVCC
Không mặc thiếu vải, Phương Trinh Jolie vẫn nổi bần bật, tự tin đọ sắc cùng MC Phương Mai - Ảnh 6
Hoa hậu Tường Linh diện đồ thể thao khoe thân hình săn chắc - Ảnh: Phan Vương

 

Từng làm mẫu nude cho họa sĩ Ngô Lực, Phương Trinh Jolie nói gì?

Từng làm mẫu nude cho họa sĩ Ngô Lực, Phương Trinh Jolie nói gì?

Nữ diễn viên Phương Trinh Jolie cho biết, khi hợp tác với họa sĩ Ngô Lực trong một bộ hình body painting, anh làm việc rất đàng hoàng và không có gì khiến cô phải bất an.

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie MC Phương Mai Thảo Trang hoa hậu Tường Linh

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