Rất tự tin với nhan sắc hiện tại của mình, Lâm Khánh Chi khẳng định tất cả mọi thứ trên cơ thể mình đều hoàn hảo 100% và vẻ đẹp của cô không thua kém bất kỳ ai trong làng giải trí Việt.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi lại khiến dân mạng xôn xao với chia sẻ mới đây của mình khi tham gia một talkshow. Người đẹp chuyển giới gây chú ý khi nói về cuộc sống sau khi phẫu thuật và những uẩn khúc trong mối quan hệ với ca sĩ Phương Thanh.

Đặc biệt, cô cũng tự tin khẳng định cơ thể hiện tại của mình hoàn hảo 100% và không hề thua kém bất kỳ ai. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng không ngại so sánh nhan sắc của mình với những mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt.

Lâm Khánh Chi trả lời đanh thép: “Tôi dám tuyên bố, người chuyển giới đẹp không thua kém bất cứ một phụ nữ bình thường nào. Bây giờ tất cả mọi thứ của tôi đều hoàn hảo 100%. Nhan sắc của tôi không thua kém bất cứ một đối thủ nào nổi tiếng trong showbiz”.

Ngoài ra, người đẹp cũng chia sẻ thêm, nếu như được lựa chọn lại một lần nữa cô vẫn muốn chuyển giới làm con gái.

Trên Vietnamnet, Lâm Khánh Chi cho biết, lúc đầu khi mới chuyển giới cơ thể rất cứng nhưng chỉ sau vài năm vóc dáng của nữ ca sĩ đã rất hoàn hảo, giống như một người phụ nữ bình thường. Đặc biệt trong chuyện vợ chồng cô cũng không khác bất kỳ ai.

Sau hành trình tìm lại chính mình, Lâm Khánh Chi thời điểm hiện tại rất hạnh phúc vì tìm thấy một nửa của đời mình. Nữ ca sĩ sắp kết hôn với một doanh nhân người nam định tên Nguyễn Phi Hùng vào tháng 11/2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-hoi-han-vi-phau-thuat-chuyen-gioi-lam-khanh-chi-khang-dinh-co-the-toi-hoan-hao-100-234773.html