Không còn là 'Ông hoàng nhạc Việt', Đàm Vĩnh Hưng tự phong 'Ca sĩ quốc dân': Xứng hay không xứng?

Hậu trường 27/10/2017 17:48

Đàm Vĩnh Hưng được khán giả ưu ái mệnh danh "Ông hoàng nhạc Việt" và mới đây nam ca sĩ còn tự nhận bản thân là "Ca sĩ quốc dân" với những lý do được đưa ra khiến ai cũng phải gật gù.

Trong làng âm nhạc Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ hàng đầu, có lượng fan hùng hậu nhất. Dù hiện nay có hàng loạt ca sĩ trẻ xuất hiện nhưng Mr Đàm vẫn giữ vững vị trí hàng đầu của mình trong lòng người hâm mộ.

Không còn là 'Ông hoàng nhạc Việt', Đàm Vĩnh Hưng tự phong 'Ca sĩ quốc dân': Xứng hay không xứng? - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng luôn biết cách thu hút khán giả bằng âm nhạc cũng như những "chiêu trò" thông minh của mình - Ảnh: Internet

Sự nổi tiếng, thành công và giàu có của Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người công nhận và phong cho anh là "Ông hoàng nhạc Việt". Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ bất ngờ tự nhận bản thân là "Ca sĩ quốc dân" làm không ít cư dân mạng kinh ngạc và cho rằng anh lại phát ngôn gây sốc. Tuy nhiên, Mr Đàm đã đưa ra hàng loạt lý do giải thích khiến ai nấy đều phải im lặng gật đầu công nhận.

Không còn là 'Ông hoàng nhạc Việt', Đàm Vĩnh Hưng tự phong 'Ca sĩ quốc dân': Xứng hay không xứng? - Ảnh 2
Không chỉ là "Ông hoàng nhạc Việt", Đàm Vĩnh Hưng còn tự nhận mình là "Ca sĩ quốc dân" - Ảnh: Internet

"Ông hoàng nhạc Việt" tự hào cho biết: "Ca sỹ quốc dân ! Nghe tên cũng hay hay! Chính xác là tôi.

- Ca sĩ có nhìu đối tượng khán giả nhất (chính khách, quan chức, công an, bộ đội, học sinh, sinh viên, tu sĩ, giáo viên, kỹ sư, bác sỹ, công nhân, doanh nghiệp, tiểu thương, lao công, xe ôm, tài xế, xích lô,người mẫu, thiết kế,...)

- Ca sĩ có nhiều thị phi nhất

- Ca sĩ giữ nhiều giải thưởng nhất ( 128 giải )

- Ca sĩ làm hao tốn giấy mực của báo chí nhất 

- Ca sĩ nổi tiếng đẹp trai nhất 

- Ca sĩ giữ 2 kỷ lục hát nhiều nhất (54, 62 bài/ đêm)

- Ca sĩ hay xin hát thêm nhất 

- Ca sĩ ghiền nghe tiếng vỗ tay nhất 

- Ca sĩ có nhiều lứa tuổi yêu thích nhất

- Ca sĩ có nhiều cuộc tình khó hiểu nhất

- Ca sĩ được đem ra bàn tán nhìu nhất 

- Ca sĩ mắc chứng bệnh shopping nặng nhất 

- Ca sĩ có nhiều giày nhất (676 đôi)

- Ca sĩ có nhiều khăn và thắt lưng nhất ( 469 khăn và 312 sợi dây nịt ) 

- Ca sĩ đàn ông có nhìu giỏ xách và bóp nhất ( 228 cái) 

- Ca sĩ đã thực hiện nhiều liveshow nhất 

- Ca sĩ duy nhất giữ giải thưởng LSX liên tục 15 năm - không gián đoạn năm nào

- Ca sĩ duy nhất của Việt Nam 3 lần lãnh 5 giải trong 1 đêm 

- Ca sĩ duy nhất thắng các giải thưởng âm nhạc tại Việt Nam bằng nhạc xưa (3 năm liên tiếp ) 

- Ca sĩ nhiều bài hit nhất 

- Ca sĩ lì nhất! (Bị 'Anh' Lý Tống xịt hơi cay nhưng vẫn hát, sau đó nhất định ko về nước mà vẫn ở lại Mỹ để có mặt trong một show khạc sau đó 1 tuần! mặc dù đã được sứ quán cả 2 bên khuyến cáo nên cancel show)

- Ca sĩ trả nợ cho gia đình nhiều nhất (27 năm) 

- Ca sĩ chịu cày bừa nhất 

- Ca sĩ ngủ ít nhất 

- Ca sĩ để tóc highlight lâu nhất 

- Ca sĩ siêng chụp hình với fans nhất 

- Ca sĩ bị thêu dệt nhiều nhất và bị gán ghép nhiều tội lỗi trời ơi đất hỡi nhất

- Ca sĩ được thương nhiều và cũng bị chửi nhiều nhất

- Ca sĩ được các tiệm tóc và shop thời trang sử dụng hình ảnh để chưng trước tiệm miễn phí nhiều nhất 

- Ca sĩ có nhìu mối quan hệ phức tạp nhất 

- Ca sĩ bao đồng nhất 

- Ca sĩ được các anh chị xã hội đen 'thích' nhiều nhất 

- Ca sĩ đang giữ nhiều lông và hột nhất 

- Ca sĩ siêng thay đồ trong một đêm diễn nhất 

- Ca sĩ bản năng nhất và chịu la làng nhất

- Ca sĩ biết nhiều câu chuyện tục vui nhất

- Ca sĩ  'Chí Phèo' nhất 

- Ca sĩ duy nhất hát tất cả thể loại 'ĐÁM' (khai trương, khánh thành, cưới hỏi, ma chay, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, thượng thọ, đám giỗ, tốt nghiệp, nhận bằng khen, huân chương, tất niên, tân niên, lễ hội, liên hoan phim, thời trang... khai mạc, bế mạc hội thao, khai giảng.v.v... và v.v... tôi đã đều hát qua)

- Cuối cùng là: Ca sĩ dễ thương nhất, biết điều nhất ...".

Không còn là 'Ông hoàng nhạc Việt', Đàm Vĩnh Hưng tự phong 'Ca sĩ quốc dân': Xứng hay không xứng? - Ảnh 3
Trước hàng loạt lý do, Mr Đàm đưa ra nhiều người phải gật đầu thừa nhận danh xưng "Ca sĩ quốc dân" của anh - Ảnh: FBNV

Kết lại, Đàm Vĩnh Hưng tự tin khẳng định bản thân là người được "Tổ nghiệp chọn" và không ai có thể hạ bệ được vị trí hiện tại của anh.

Mr Đàm cho hay: "Theo cá nhân tôi thì tôi thấy bạn Đàm Vĩnh Hưng là người đã được Thựơng đế chuẩn bị sẵn và an bài một số phận như thế và đựơc Tổ nghiệp chọn để giao phó vinh quang lẫn thử thách! 

Bạn không đủ sức và càng ko đủ tư cách để hạ bệ hay làm khác đi được! Tự nó sẽ có 'chung cuộc' như đã được sắp xếp ! VÌ ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐÀM VĨNH HƯNG".

Thông qua những liệt kê của Đàm Vĩnh Hưng, khán giả có thể nhận ra những thành tựu mà anh đã đạt được cũng như nhiều góc khuất sau ánh hào quang của nam ca sĩ.

Không còn là 'Ông hoàng nhạc Việt', Đàm Vĩnh Hưng tự phong 'Ca sĩ quốc dân': Xứng hay không xứng? - Ảnh 4
Để đạt những thành công như hiện nay, Mr Đàm đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi tuyên bố không có lý do gì để từ bỏ Dương Triệu Vũ

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi tuyên bố không có lý do gì để từ bỏ Dương Triệu Vũ

Hôm qua, trong buổi họp báo giới thiệu liveshow mới, Đàm Vĩnh Hưng đã khẳng định không có lý gì để từ bỏ Dương Triệu Vũ, đồng thời tiết lộ nhiều điều về mối quan hệ với mẹ.

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Từ khóa:   đàm vĩnh hưng ông hoàng nhạc Việt

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