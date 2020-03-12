Khoe phòng thay đồ sang chảnh như showroom, Phạm Hương khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ

Hậu trường 12/03/2020 17:37

Hoa hậu Phạm Hương khiến nhiều người choáng váng khi chia sẻ không gian phòng thử đồ đầy xa hoa trong biệt thự ở Mỹ.

Gần 2 năm rời xa showbiz để sang Mỹ định cư, Hoa hậu Phạm Hương đang vô cùng hạnh phúc bên người yêu đại gia và con trai Maximus. Trên mạng xã hội, người đẹp liên tục khiến khán giả choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh của mình khi thường xuyên xuất hiện bên xế hộp tiền tỷ và những chuyến du lịch khắp mọi nơi.

hoa hau pham huong 1

Phạm Hương đang tận hưởng cuộc sống bình yên và không kém phần xa hoa cùng gia đình tại Mỹ - Ảnh: Internet

hoa hau pham huong 2

hoa hau pham huong 3
Người đẹp tạo dáng sang chảnh bên xế hộp bạc tỷ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Phạm Hương vẫn thỉnh thoảng chia sẻ về không gian sống trong biệt thự tại Mỹ đến người hâm mộ. Mới đây, nàng hậu tiếp tục khiến dân mạng phải xuýt xoa trầm trồ khi khoe một vài góc trong phòng thay đồ của mình.

hoa hau pham huong 4

Những hình ảnh về không gian sống được Phạm Hương chia sẻ - Ảnh: IG

hoa hau pham huong 5
Góc nhỏ phủ đầy hàng hiệu của nàng hậu - Ảnh: IG

hoa hau pham huong 6

hoa hau pham huong 7
Một góc thư giãn trong phòng thay đồ của Phạm Hương - Ảnh: IG

Chỉ qua vài bức ảnh, có thể nhận thấy căn phòng chẳng khác gì một showroom đồ hiệu thu nhỏ. Dù không khoe toàn cảnh nhưng có thể thấy rõ bộ sưu tập túi xách đắt đỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới của nàng hậu.

Được biết, Phạm Hương rất yêu thích căn phòng này nên cô đã tự tay chọn nội thất và trang trí theo ý muốn. Đặc biệt, người đẹp thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tự tay sắp xếp căn phòng để đồ của mình trở nên thật đẹp mắt.

hoa hau pham huong 8
Phạm Hương sở hữu không ít những món đồ hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt xuýt xoa ngưỡng mộ trước không gian sống sang chảnh của Phạm Hương: Nhà chị sương sương vậy thôi nha mấy em”, “Nhà đẹp quá em ơi”, “Ước gì em có cái phòng thử đồ giống vậy”, “Sang chảnh quá Hương ơi”…

Khoe con chán chê, Phạm Hương tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ chồng tương lai

Khoe con chán chê, Phạm Hương tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ chồng tương lai

Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ khoe được mẹ chồng tương lai quan tâm, yêu thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Hương cuộc sống Phạm Hương sao Việt ở Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026