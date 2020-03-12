Khoe phòng thay đồ sang chảnh như showroom, Phạm Hương khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ

Phạm Hương đang tận hưởng cuộc sống bình yên và không kém phần xa hoa cùng gia đình tại Mỹ - Ảnh: Internet

Gần 2 năm rời xa showbiz để sang Mỹ định cư, Hoa hậu Phạm Hương đang vô cùng hạnh phúc bên người yêu đại gia và con trai Maximus. Trên mạng xã hội, người đẹp liên tục khiến khán giả choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh của mình khi thường xuyên xuất hiện bên xế hộp tiền tỷ và những chuyến du lịch khắp mọi nơi.

Trên trang cá nhân, Phạm Hương vẫn thỉnh thoảng chia sẻ về không gian sống trong biệt thự tại Mỹ đến người hâm mộ. Mới đây, nàng hậu tiếp tục khiến dân mạng phải xuýt xoa trầm trồ khi khoe một vài góc trong phòng thay đồ của mình.

Những hình ảnh về không gian sống được Phạm Hương chia sẻ - Ảnh: IG

Góc nhỏ phủ đầy hàng hiệu của nàng hậu - Ảnh: IG

Một góc thư giãn trong phòng thay đồ của Phạm Hương - Ảnh: IG

Chỉ qua vài bức ảnh, có thể nhận thấy căn phòng chẳng khác gì một showroom đồ hiệu thu nhỏ. Dù không khoe toàn cảnh nhưng có thể thấy rõ bộ sưu tập túi xách đắt đỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới của nàng hậu.

Được biết, Phạm Hương rất yêu thích căn phòng này nên cô đã tự tay chọn nội thất và trang trí theo ý muốn. Đặc biệt, người đẹp thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tự tay sắp xếp căn phòng để đồ của mình trở nên thật đẹp mắt.

Phạm Hương sở hữu không ít những món đồ hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt xuýt xoa ngưỡng mộ trước không gian sống sang chảnh của Phạm Hương: “Nhà chị sương sương vậy thôi nha mấy em”, “Nhà đẹp quá em ơi”, “Ước gì em có cái phòng thử đồ giống vậy”, “Sang chảnh quá Hương ơi”…