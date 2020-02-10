Khoe con chán chê, Phạm Hương tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ chồng tương lai

Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ khoe được mẹ chồng tương lai quan tâm, yêu thương.

Dù đã tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ định cư nhưng mọi thông tin về Hoa hậu Phạm Hương vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Rời xa showbiz nhưng nhất cử nhất động của Phạm Hương vẫn trở thành tâm điểm chú ý – Ảnh: Internet

Sau khi công khai quý tử, người đẹp có phần cởi mở hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống hiện tại đến người hâm mộ. Những hình ảnh về quý tử Maximus liên tục được Phạm Hương cập nhật trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, nàng hậu khiến nhiều người thích thú khi đăng tải khoảnh khắc cực đáng yêu của hai bố con Maximus lên trang Instagram cá nhân.

Phạm Hương thường xuyên khoe con trên mạng xã hội - Ảnh: IG

Tuy nhiên, Phạm Hương vẫn giấu kín thông tin và hình ảnh về bạn trai đại gia. Mặc mọi đồn đoán của cư dân mạng, người đẹp chọn cách im lặng và thoải mái tận hưởng cuộc sống sang chảnh tại Mỹ.

Mới đây, Phạm Hương bất ngờ thu hút sự chú ý khi tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồng tương lai. Theo đó, nàng hậu cho biết mẹ chồng đã đích thân làm đồ ăn gửi từ Việt Nam sang Mỹ chỉ vì cô nói thèm: “Mẹ chồng chiều nhất nhà luôn… Nói mẹ ơi, con thèm dưa cải chua và thế là mẹ gửi sang cho một hũ. Hương vị quê nhà như thuở bé”.

Bài đăng gây chú ý của nàng hậu - Ảnh: IG

Có thể thấy, không chỉ được bạn trai yêu chiều mà Hoa hậu Phạm Hương còn rất được lòng mẹ chồng tương lai. Dù chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng mối quan hệ giữa cô và mẹ của bạn trai vô cùng tốt đẹp.

Con trai Phạm Hương sắp hot hơn cả mẹ, được gọi là ‘thánh biểu cảm’ với loạt ảnh gây sốt Bé Maximus – con trai Phạm Hương ngày càng chiếm được tình cảm từ người hâm mộ nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng loạt biểu cảm không thể nhí nhố hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-con-chan-che-pham-huong-tiep-tuc-gay-chu-y-khi-tiet-lo-moi-quan-he-dac-biet-voi-me-chong-tuong-lai-350541.html