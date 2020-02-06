Đã lâu lắm rồi Phạm Hương mới nhắc đến bạn trai đại gia trên Instagram, tiết lộ khoảnh khắc cực yêu của 2 bố con

Hậu trường 06/02/2020 09:52

Hoa hậu Phạm Hương khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi của hai bố con Maximus trên trang cá nhân.

Từ sau khi công khai quý tử đến người hâm mộ, Hoa hậu Phạm Hương rất chăm khoe con trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những thông tin và hình ảnh của bạn trai đại gia lại được nàng hậu giấu kín.

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Nàng hậu lập hẳn Instagram riêng cho Maximus để tiện khoe con - Ảnh: IG

Thế nhưng mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc cực ngọt ngào của hai bố con Maximus kèm dòng trạng thái: “Dad và Max… Hai bố con cặm cụi lắp ráp xe mới cho Max, mẹ nhìn thấy yêu ơi là yêu”.

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Phạm Hương chia sẻ khoảnh khắc bố của Maximus cặm cụi lắp ráp mô hình ô tô cho con trai – Ảnh: IG

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Thành quả của hai bố con là chiếc xe hơi cực xịn này đây! - Ảnh: IG

Theo đó, người đẹp tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến khoảnh khắc hai bố con Maximus cùng nhau lắp ráp đồ chơi. Được biết, đây là lần hiếm hoi Phạm Hương công khai chia sẻ hình ảnh người yêu đại gia xuất hiện cạnh con trai Maximus. Dẫu vậy, cô vẫn khéo léo lựa chọn góc chụp che kín mặt của “người đàn ông bí mật” khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.

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Hình ảnh mẹ con Phạm Hương chụp cùng Bobby Phước Trần làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ của cả hai - Ảnh: Internet

Trước đó, đã có tin đồn bạn trai Phạm Hương là doanh nhân Bobby Phước Trần. Được biết, anh đang là CEO của một công ty lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực có trụ sở nằm ở New York (Mỹ) và nhiều chi nhánh ở các quốc gia châu Á khác. Doanh nhân Bobby Phước Trần từng trải qua 1 đời vợ và có 2 con riêng. Trước những thông tin này, Phạm Hương vẫn giữ im lặng.

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Con trai Phạm Hương sắp hot hơn cả mẹ, được gọi là ‘thánh biểu cảm’ với loạt ảnh gây sốt

Bé Maximus – con trai Phạm Hương ngày càng chiếm được tình cảm từ người hâm mộ nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng loạt biểu cảm không thể nhí nhố hơn.

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