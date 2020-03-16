Khoe ảnh bên con trai út 7 tuổi, Lê Giang được khen nuôi con khéo

Hậu trường 16/03/2020 11:02

Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bé Luke - con trai diễn viên Lê Giang đã biết quan tâm đến mẹ và mọi người xung quanh.

Giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các nghệ sĩ đều ở nhà vì bị hủy show. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, diễn viên Lê Giang cũng gặp không ít khó khăn. Ngoài việc bị hủy show, nữ diễn viên hài còn gặp khó khăn vì công việc kinh doanh không thuận lợi, ế khách. Dù vậy, cô được an ủi phần nào khi nghe lời động viên, quan tâm của cậu con trai út - bé Luke.

con trai dien vien le giang
Không chạy show, cô dành thời gian bên con trai nhỏ - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Giang vừa chia sẻ về cuộc hội thoại với con trai trên trang cá nhân: "Luke hỏi mẹ: sinh nhật mình cầu nguyện là được phải không mẹ? Mẹ trả lời con: thì sao con? Luke nói: gần sắp sinh nhật Luke rồi mẹ, Luke muốn cầu nguyện cho cả thế giới hết dịch Covid, cho mọi người làm có tiền. Mấy ngày nay hỏi tài khoản mẹ còn tiền không mẹ, sao mẹ không đóng cửa tiệm Nail lại đi, mẹ bán hết đồ đi, còn mấy cô thợ, khi nào hết dịch mẹ kêu mấy cô đó lại. Trời ơi nghe rớt nước mắt, đứt từng đoạn ruột, tui không nói nên lời, Luke nói mẹ hiền của con".

con trai dien vien le giang 1
Hai người con chung của Lê Giang với chồng cũ Duy Phương - Ảnh: Internet

Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng có thể thấy cậu bé sống rất tình cảm, biết lo lắng cho mẹ và mọi người xung quanh. Dưới bài viết, nhiều khán giả và đồng nghiệp khen ngợi Lê Giang vì dạy con quá khéo.

MC Trấn Thành bày tỏ: "Má ơi! Sao đáng yêu dữ vậy". Duy Phước hài hước nói về cậu em trai cùng mẹ khác cha: "Luke trưởng thành rồi mẹ, hôm trước con hỏi đi đâu về, Luke nói mới chở bạn gái đi ăn tối và xem phim về... mẹ coi ngày cho Luke cưới vợ nha mẹ". Dương Triệu Vũ khen ngợi đàn chị: "Chúc mừng chị, đứa con ý thức và biết thông cảm cho người khác. Chị dạy dỗ thành công rồi". Đặc biệt nhất là chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, anh muốn gả con gái cho con trai Lê Giang.

con trai dien vien le giang 1con trai dien vien le giang 2con trai dien vien le giang 3con trai dien vien le giang 4

con trai dien vien le giang 5
Con trai Lê Giang nhận được vô số lời ngợi khen từ đồng nghiệp của mẹ - Ảnh: FB

Diễn viên Lê Giang có 3 người con. Cô kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương vào năm 1992. Cặp đôi chia tay sau 7 năm chung sống khi đã có hai con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Sau đó, cô tái hôn với người chồng thứ 2 và sinh bé Luke. Hiện Lê Giang đã ly hôn chồng thứ 2 và làm mẹ đơn thân.

Lê Giang xuất hiện với vòng 1 'siêu khủng' như sắp nổ tung khiến dân mạng choáng váng

Lê Giang xuất hiện với vòng 1 'siêu khủng' như sắp nổ tung khiến dân mạng choáng váng

Dự tiệc sinh nhật của MC Trấn Thành, diễn viên Lê Giang lại chiếm trọn mọi ánh nhìn bởi vòng 1 'siêu khủng' của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Giang con trai Lê Giang MC Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026