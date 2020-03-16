Khoe ảnh bên con trai út 7 tuổi, Lê Giang được khen nuôi con khéo

Giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các nghệ sĩ đều ở nhà vì bị hủy show. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, diễn viên Lê Giang cũng gặp không ít khó khăn. Ngoài việc bị hủy show, nữ diễn viên hài còn gặp khó khăn vì công việc kinh doanh không thuận lợi, ế khách. Dù vậy, cô được an ủi phần nào khi nghe lời động viên, quan tâm của cậu con trai út - bé Luke.

Không chạy show, cô dành thời gian bên con trai nhỏ - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Giang vừa chia sẻ về cuộc hội thoại với con trai trên trang cá nhân: "Luke hỏi mẹ: sinh nhật mình cầu nguyện là được phải không mẹ? Mẹ trả lời con: thì sao con? Luke nói: gần sắp sinh nhật Luke rồi mẹ, Luke muốn cầu nguyện cho cả thế giới hết dịch Covid, cho mọi người làm có tiền. Mấy ngày nay hỏi tài khoản mẹ còn tiền không mẹ, sao mẹ không đóng cửa tiệm Nail lại đi, mẹ bán hết đồ đi, còn mấy cô thợ, khi nào hết dịch mẹ kêu mấy cô đó lại. Trời ơi nghe rớt nước mắt, đứt từng đoạn ruột, tui không nói nên lời, Luke nói mẹ hiền của con".