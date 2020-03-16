Khoe ảnh bên con trai út 7 tuổi, Lê Giang được khen nuôi con khéo

Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bé Luke - con trai diễn viên Lê Giang đã biết quan tâm đến mẹ và mọi người xung quanh.
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Giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các nghệ sĩ đều ở nhà vì bị hủy show. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, diễn viên Lê Giang cũng gặp không ít khó khăn. Ngoài việc bị hủy show, nữ diễn viên hài còn gặp khó khăn vì công việc kinh doanh không thuận lợi, ế khách. Dù vậy, cô được an ủi phần nào khi nghe lời động viên, quan tâm của cậu con trai út - bé Luke.
Mới đây, Lê Giang vừa chia sẻ về cuộc hội thoại với con trai trên trang cá nhân: "Luke hỏi mẹ: sinh nhật mình cầu nguyện là được phải không mẹ? Mẹ trả lời con: thì sao con? Luke nói: gần sắp sinh nhật Luke rồi mẹ, Luke muốn cầu nguyện cho cả thế giới hết dịch Covid, cho mọi người làm có tiền. Mấy ngày nay hỏi tài khoản mẹ còn tiền không mẹ, sao mẹ không đóng cửa tiệm Nail lại đi, mẹ bán hết đồ đi, còn mấy cô thợ, khi nào hết dịch mẹ kêu mấy cô đó lại. Trời ơi nghe rớt nước mắt, đứt từng đoạn ruột, tui không nói nên lời, Luke nói mẹ hiền của con".
Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng có thể thấy cậu bé sống rất tình cảm, biết lo lắng cho mẹ và mọi người xung quanh. Dưới bài viết, nhiều khán giả và đồng nghiệp khen ngợi Lê Giang vì dạy con quá khéo.
MC Trấn Thành bày tỏ: "Má ơi! Sao đáng yêu dữ vậy". Duy Phước hài hước nói về cậu em trai cùng mẹ khác cha: "Luke trưởng thành rồi mẹ, hôm trước con hỏi đi đâu về, Luke nói mới chở bạn gái đi ăn tối và xem phim về... mẹ coi ngày cho Luke cưới vợ nha mẹ". Dương Triệu Vũ khen ngợi đàn chị: "Chúc mừng chị, đứa con ý thức và biết thông cảm cho người khác. Chị dạy dỗ thành công rồi". Đặc biệt nhất là chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, anh muốn gả con gái cho con trai Lê Giang.
Diễn viên Lê Giang có 3 người con. Cô kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương vào năm 1992. Cặp đôi chia tay sau 7 năm chung sống khi đã có hai con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Sau đó, cô tái hôn với người chồng thứ 2 và sinh bé Luke. Hiện Lê Giang đã ly hôn chồng thứ 2 và làm mẹ đơn thân.