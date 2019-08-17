Khẳng định nên làm 'chuyện ấy' trước hôn nhân, Tóc Tiên nêu lý do quá thuyết phục

Ca sĩ Tóc Tiên nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo cộng đồng mạng khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm một cách công khai trên trang cá nhân.

Ca sĩ Tóc Tiên là một gương mặt vô cùng quen thuộc, được nhiều khán giả trẻ yêu mến hiện nay. Ngoài giọng hát truyền cảm và nội lực, tính cách thẳng thắn và sự thông minh của cô cũng để lại ấn tượng tốt với fan. Mới đây, khi nhận được một câu hỏi khá nhạy cảm từ người hâm mộ, giọng ca Có ai thương em như anh không né tránh mà trả lời một cách thẳng thắn nhưng không thiếu sự tinh tế.

Cụ thể trên Instagram, khi được một fan đặt câu hỏi tế nhị: "Chị ơi có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không ạ? Kiểu em sợ định kiến gái ngoan ý ạ?", lập tức nữ ca sĩ đã nêu lên quan điểm và suy nghĩ của bản thân. Cô cho rằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là cần thiết, bởi đây là vấn đề quyết định hơn 50% để cặp đôi duy trì quan hệ gắn kết bền lâu. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1989 nhấn mạnh việc này phải dựa trên sự nghiêm túc của cả hai bên.

Không lảng tránh câu hỏi nhạy cảm, Tóc Tiên nêu lên quan điểm cá nhân chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân - Ảnh: Instagram

Cô viết: "Nói một cách nghiêm túc và thẳng thắn thì tùy tâm. Còn nói theo quan điểm cá nhân của riêng chị thì nên. Xã hội ngày nay phát triển đa chiều và chị tin quan hệ tình dục hòa hợp chiếm từ 60 - 70% cho một mối quan hệ bền vững, lâu dài. Em thử nghĩ cưới nhau về mà chuyện ý không hòa hợp mới thật sự là ác mộng đó.

Dĩ nhiên với điều kiện cả hai phía xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc (chứ không phải tôi xúi bậy kiểu mới quen nhau 1, 2 tuần đã này kia nha)".

Cô được xem là một trong những nữ ca sĩ sở hữu thân hình bốc lửa, gu thời trang táo bạo nhất nhì showbiz Việt hiện nay - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều người khen ngợi sự thẳng thắn của Tóc Tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khang-dinh-nen-lam-chuyen-ay-truoc-hon-nhan-toc-tien-neu-ly-do-qua-thuyet-phuc-334741.html