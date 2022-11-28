Jack bị chỉ trích vì làm màu khi đi từ thiện, ngồi G63, diện vest bảnh bao, có cả chục vệ sĩ cầm ô che mỗi bước chân

Hậu trường 28/11/2022 15:49

Hình ảnh Jack diện vest, được che ô khi đi thiện nguyện nhận về vô số "gạch đá" từ dân mạng.

Sau hơn một năm vướng bê bối đời tư, Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) bất ngờ xuất hiện trở lại trong chuyến thiện nguyện khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, mới đây nhất, trong đoạn clip được lan truyền trên TikTok hình ảnh Jack trong một chuyến từ thiện tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi của dân mạng. 

Jack bị chỉ trích vì làm màu khi đi từ thiện, ngồi G63, diện vest bảnh bao, có cả chục vệ sĩ cầm ô che mỗi bước chân - Ảnh 1
Hình ảnh Jack diện vest, được che ô khi đi thiện nguyện. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok)

Theo đó, tại một sự kiện cộng đồng gây quỹ từ thiện ở miền Tây, nam ca sĩ ngồi G63 xuất hiện như một ngôi sao giữa sân bóng vùng huyện. Jack chiếm spotlight khi "cưỡi" chiếc xế xịn, không những thế anh còn diện vest bảnh bao, "vác" theo đội vệ sĩ hùng hậu, cầm ô che từ cửa xe đến tận sân khấu sự kiện khiến netizen không khỏi ngao ngán, nhiều người cho rằng Jack đang làm màu, cố phô trương trong khi lượng fan có mặt không hề quá đông đảo như các concert hay sân khấu âm nhạc mà Jack đã từng xuất hiện.

Jack bị chỉ trích vì làm màu khi đi từ thiện, ngồi G63, diện vest bảnh bao, có cả chục vệ sĩ cầm ô che mỗi bước chân - Ảnh 2
 Ngay khi vừa bước xuống xe, Jack đã có vệ sĩ hùng hậu hộ tống không khác gì tổng thống. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok)
Jack bị chỉ trích vì làm màu khi đi từ thiện, ngồi G63, diện vest bảnh bao, có cả chục vệ sĩ cầm ô che mỗi bước chân - Ảnh 3

Jack gây tranh cãi khi diện vest bảnh bao, đi G63 thiện nguyện nhưng có vệ sĩ hùng hậu hộ tống cầm ô che từ cửa xe đến tận sân khấu . (Ảnh: Chụp màn hình TikTok)

 Jack bị chỉ trích vì làm màu khi đi từ thiện, ngồi G63, diện vest bảnh bao, có cả chục vệ sĩ cầm ô che mỗi bước chân - Ảnh 4

Dân mạng lập tức nổ ra cuộc tranh cãi, phần lớn mỉa mai thái độ "ngôi sao, làm lố" của Jack. Một số bình luận của cư dân mạng như:

- "Cố làm màu chi không biết, khán giả cũng đâu đến nỗi quá đông đúc đâu".

- "Vệ sĩ hùng hậu giống như sự kiện quốc tế, nào ngờ chỉ là ao làng".

- "Xem mà cứ tưởng idol Hàn Quốc nào không, nhìn qua nhìn lại hóa ra là Jack 5 triệu".

- "Tiền thuê xe G63, thuê vệ sĩ chắc cũng ngốn mấy chục triệu đồng rồi, bằng mấy tháng chu cấp cho mẹ con Thiên An".

- "Cho hỏi là anh đi làm từ thiện như thế rồi đã chu cấp 5 triệu đồng tháng này cho mẹ con bé Sol chưa"."Nhìn màu mè quá, đúng chất là tẩy trắng luôn".

Jack bị chỉ trích vì làm màu khi đi từ thiện, ngồi G63, diện vest bảnh bao, có cả chục vệ sĩ cầm ô che mỗi bước chân - Ảnh 5

Năm 2021, khi Jack đang là một trong những ca sĩ nổi tiếng với hàng loạt ca khúc hit, anh bất ngờ bị tố chuyện cặp kè với nhiều cô gái. Thậm chí, nam ca sĩ quê Bến Tre còn bị lên án nặng nề vì bỏ mặc bạn gái là hot girl Thiên An sinh con một mình và không hề có động thái nào quan tâm đến con gái. Dù đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm song Jack vẫn phải hứng chịu một làn sóng tẩy chay dữ dội, kéo theo đó là các nhóm antifan "mọc lên như nấm". Bê bối tình ái này khiến Jack lao đao trong một thời gian dài.

Nối tiếp Hiền Hồ, Jack cũng đang 'rục rịch' trở lại sân khấu: "Tỉ thí xem ai sáng hơn"

Nối tiếp Hiền Hồ, Jack cũng đang 'rục rịch' trở lại sân khấu: "Tỉ thí xem ai sáng hơn"

Liệu khán giả sẽ đón nhận hay "ghẻ lạnh" với lần quay trở lại sân khấu này của Jack.

Xem thêm
Từ khóa:   Jack Thiên An Jack bị chỉ trích vì làm màu khi đi từ thiện từ thiện sao việt giải trí tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh