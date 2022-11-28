Jack bị chỉ trích vì làm màu khi đi từ thiện, ngồi G63, diện vest bảnh bao, có cả chục vệ sĩ cầm ô che mỗi bước chân

Theo đó, tại một sự kiện cộng đồng gây quỹ từ thiện ở miền Tây, nam ca sĩ ngồi G63 xuất hiện như một ngôi sao giữa sân bóng vùng huyện. Jack chiếm spotlight khi "cưỡi" chiếc xế xịn, không những thế anh còn diện vest bảnh bao, "vác" theo đội vệ sĩ hùng hậu, cầm ô che từ cửa xe đến tận sân khấu sự kiện khiến netizen không khỏi ngao ngán, nhiều người cho rằng Jack đang làm màu, cố phô trương trong khi lượng fan có mặt không hề quá đông đảo như các concert hay sân khấu âm nhạc mà Jack đã từng xuất hiện.

Sau hơn một năm vướng bê bối đời tư, Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) bất ngờ xuất hiện trở lại trong chuyến thiện nguyện khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, mới đây nhất, trong đoạn clip được lan truyền trên TikTok hình ảnh Jack trong một chuyến từ thiện tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi của dân mạng.

Jack gây tranh cãi khi diện vest bảnh bao, đi G63 thiện nguyện nhưng có vệ sĩ hùng hậu hộ tống cầm ô che từ cửa xe đến tận sân khấu . (Ảnh: Chụp màn hình TikTok)

Dân mạng lập tức nổ ra cuộc tranh cãi, phần lớn mỉa mai thái độ "ngôi sao, làm lố" của Jack. Một số bình luận của cư dân mạng như:

- "Cố làm màu chi không biết, khán giả cũng đâu đến nỗi quá đông đúc đâu".

- "Vệ sĩ hùng hậu giống như sự kiện quốc tế, nào ngờ chỉ là ao làng".

- "Xem mà cứ tưởng idol Hàn Quốc nào không, nhìn qua nhìn lại hóa ra là Jack 5 triệu".

- "Tiền thuê xe G63, thuê vệ sĩ chắc cũng ngốn mấy chục triệu đồng rồi, bằng mấy tháng chu cấp cho mẹ con Thiên An".

- "Cho hỏi là anh đi làm từ thiện như thế rồi đã chu cấp 5 triệu đồng tháng này cho mẹ con bé Sol chưa"."Nhìn màu mè quá, đúng chất là tẩy trắng luôn".

Năm 2021, khi Jack đang là một trong những ca sĩ nổi tiếng với hàng loạt ca khúc hit, anh bất ngờ bị tố chuyện cặp kè với nhiều cô gái. Thậm chí, nam ca sĩ quê Bến Tre còn bị lên án nặng nề vì bỏ mặc bạn gái là hot girl Thiên An sinh con một mình và không hề có động thái nào quan tâm đến con gái. Dù đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm song Jack vẫn phải hứng chịu một làn sóng tẩy chay dữ dội, kéo theo đó là các nhóm antifan "mọc lên như nấm". Bê bối tình ái này khiến Jack lao đao trong một thời gian dài.