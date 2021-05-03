Huyền Dior: Từ nàng công sở kém sắc, ‘phẳng lì’ đến hot girl phòng gym 3 vòng nảy nở 100cm

Hậu trường 03/05/2021 16:39

Huyền Dior thu hút mọi ánh nhìn với body cực kỳ nóng bỏng.

Huyền Dior, tên thật Bùi Khánh Huyền, ban đầu là một nhân viên công sở với sắc vóc bình thường, thậm chí cô còn nhận khá nhiều lời chê bai về ngoại hình. Sau một thời gian “ăn nằm” với gym, cô đã trở thành hot girl với body nóng bỏng. Đặc biệt, vòng ba 100cm của cô là niềm ao ước của biết bao người.

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Số đo ba vòng 88-64-100cm đáng ngưỡng mộ của Huyền Dior
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Body siêu nóng, mặt lại xinh, Huyền đã thu hút mọi ánh nhìn

Hiện tại Huyền là Gymer kiêm HLV khá có tiếng tại Hà Nội. Cô nàng 28 tuổi có thân hình đẹp nóng bỏng với chiều cao 1m70 và số đo ba vòng 88-64-100cm thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh đó, cô gái này còn thường xuyên chia sẻ những bài tập hay kiến thức chuyên môn cực kỳ bổ ích và chuyên nghiệp của mình. Điều này giúp trang cá nhân của cô có hơn 110.000 người theo dõi.

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Huyền thường xuyên chia sẻ những bài tập, kiến thức bổ ích để mọi người cùng đẹp

Tâm sự về chuyện bị chê bai ngoại hình trước đây, Huyền kể: “Trước khi đến với gym, tôi cực kỳ gầy gò và hay ốm vặt. Dù người gầy nhưng bụng dưới tôi to vì nhiều mỡ thừa, sức bền và thể lực cũng kém. Tôi tự ti khi mặc đồ bó sát. Đặc biệt là bị nhiều người châm chọc là “trước sau như một”, hay “màn hình phẳng” vì vòng 1 và vòng 3 rất nhỏ”.

Và khi cô đến với gym, chỉ sau 2 tháng tập cô đã tăng 5kg. Sau gần 2 năm tập luyện nghiêm túc, Huyền sở hữu vóc dáng cân đối và quyến rũ. Hiện tại, cô đã có gần 6 năm gắn bó bộ môn này.

Huyền chia sẻ: “Trong suốt nhiều năm liền, tôi luôn duy trì tập 4-5 buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài 1-1,5 tiếng. Điều này lúc đầu khó khăn nhưng sau này gym giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thậm chí những lúc đi du lịch, tôi cũng cố gắng tìm phòng gym gần nhất để tập một chút”.

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Đối với Huyền, gym giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống 
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Từ 1 cô gái 'phẳng lì' nay Huyền đã thành hot girl với đường cong quyến rũ

 

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Gym đã thay đổi Huyền rất nhiều, từ ngoại hình đến cuộc sống

Huyền cho biết, gym thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô từ sức khỏe cho đến vóc dáng. Trước đây cô hay tự ti, nhưng giờ đã tự tin hơn rất nhiều và chủ động trong cuộc sống cũng như công việc của mình. Thu nhập cũng tốt hơn.

Hiện tại với vai trò là HLV cá nhân, mặc dù khá bận rộn vì khách hàng sẽ tập ở tất cả các khung giờ kể cả cuối tuần nhưng cô vẫn rất vui vì được làm đúng công việc mình yêu thích.

Ảnh: FBNV

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