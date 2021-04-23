Thân thế con gái nuôi ít ai biết của Bằng Kiều: 12 tuổi xinh như hot girl, thành thạo 3 ngoại ngữ, mong muốn đưa nhạc Việt ra thế giới

Hậu trường 23/04/2021 17:48

Bằng Kiều nhận bé Hoàng Thiên Nga làm con gái nuôi, tiết lộ lý do bất ngờ vì sao anh không vội công khai thân phận của cô bé trước công chúng.

Bằng Kiều là một trong những ca sĩ nổi tiếng làm nghề nghiêm túc và khá khó tính, anh cũng chưa từng nhận con nuôi hay bất kỳ học trò nào. Vì thế chuyện Bằng Kiều công khai có con gái nuôi là bé Hoàng Thiên Nga nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Được biết, trong một lần gặp gỡ Bằng Kiều rất yêu quý Hoàng Thiên Nga nên đã phá lệ nhận bé làm con gái nuôi duy nhất của mình bên cạnh 3 cậu quý tử là con ruột.

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Khoảnh khắc tình cảm giữa Bằng Kiều và con gái nuôi - Ảnh: FBNV
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Niềm đam mê nghệ thuật của bé Hoàng Thiên Nga được gia đình ủng hộ - Ảnh: Internet

Mặc dù có con gái nuôi, những chỉ đến khi Hoàng Thiên Nga đạt Quán quân trong một chương trình thì Bằng Kiều mới công khai danh phận của cô bé.

Anh chia sẻ rằng, ngày từ đầu đã có định hướng cho con theo dòng nhạc với phong cách phù hợp, cần phải học hành đến nơi đến chốn, đặc biệt là biết lễ phép, tôn trọng mọi người để đi lên bằng thực lực, phát triển bản thân thay vì “dựa hơi” cha đổi lấy sự nổi tiếng.

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Con gái nuôi Bằng Kiều tự tin thể hiện tài năng - Ảnh: Internet
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Hoàng Thiên Nga ngay từ nhỏ đã bộc lộ được năng khiếu âm nhạc của mình - Ảnh: Internet
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Con gái nuôi Bằng Kiều có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ - Ảnh: FBNV

Bé Hoàng Thiên Nga sinh năm 2009, lấy nghệ danh ca hát là Jennifer Thiên Nga. Cô bé là gương mặt khá quen thuộc trong những cuộc thi ca hát dành cho trẻ em. Niềm đam mê âm nhạc của Hoàng Thiên Nga được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện tối đa.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, với chiều cao hơn 1m7 đầy ấn tượng, con gái nuôi Bằng Kiều còn chơi được 4 loại nhạc cụ là piano, guitar, organ và trống. Cô bé cũng từng phát hành album, làm liveshow riêng và đứng chung sân khấu với nhiều ca sĩ nổi tiếng khác.

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Cô bé Hoàng Thiên Nga từng song ca với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet
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Con gái nuôi Bằng Kiều sở hữu chiều cao nổi bật trên 1m7 - Ảnh minh họa: Internet
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Cận cảnh gương mặt đáng yêu của bé Jennifer Thiên Nga - Ảnh: FBNV
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Hoàng Thiên Nga có ước mơ đưa nhạc Việt vươn tầm thế giới trong tương lai - Ảnh: Internet

Để có thời gian hoạt động nghệ thuật, cô bé 13 tuổi học tập rất chăm chỉ và luôn hoàn thành xuất sắc các khoá học ở trường. Bên cạnh đó, Hoàng Thiên Nga còn có thể nói và hát được cả 3 thứ tiếng là Anh, Pháp và tiếng Latinh.

Nói về dự định trong tương lai, cô bé chia sẻ bản thân muốn đi du học tại học viện âm nhạc ở New York sau đó trở về Việt Nam thực hiện ước mơ trở thành nhà sản xuất âm nhạc và đưa nhạc Việt vươn ra quốc tế.

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Từ khóa:   con gái nuôi Bằng Kiều bé Hoàng Thiên Nga Bằng Kiều

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