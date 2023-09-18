Hương Tràm vỡ òa hạnh phúc ngày trở về gặp lại gia đình sau 4 năm định cư ở Mỹ

Hiện tại Hương Tràm đang tận hưởng những ngày bên cạnh gia đình của mình tại quê nhà.

Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực. Nữ ca sĩ sớm bộc lộ được tài năng và tỏa sáng trong làng nhạc Việt khi trở thành chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa,.... Tuy nhiên, năm 2019 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ công bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học đồng thời để làm mới bản thân. Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực Đến tối 11/9 vừa qua, Hương Tràm bất ngờ đăng tải hình ảnh thông báo đã trở về Việt Nam sau 4 năm định cư ở xứ sở cờ Hoa. Theo tiết lộ, mục đích quay về lần này của Hương Tràm là để thăm người thân. Về những dự định cũng như kế hoạch hoạt động showbiz trong thời gian tới, Hương Tràm chưa có tiết lộ cụ thể. Hương Tràm bất ngờ thông báo đã trở về Việt Nam sau 4 năm định cư ở xứ sở cờ Hoa

Cho đến mới đây nhất, ngày 17/9, nữ ca sĩ tiếp tục hé lộ khoảnh khắc xúc động khi gặp lại gia đình sau nhiều năm định cư tại Mỹ. Theo đó, cô được gia đình đến đón tận sân bay và khoảnh khắc vỡ òa khi nhìn thấy mẹ. Hiện tại nữ ca sĩ đang tận hưởng những ngày hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình. Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc của người hâm mộ. Một số người bày tỏ mong chờ sự trở lại đầy ngoạn mục của Hương Tràm trong làng nhạc Việt thời gian tới. Nữ ca sĩ tiếp tục hé lộ khoảnh khắc xúc động khi gặp lại gia đình sau nhiều năm định cư tại Mỹ Trong 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm từng khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ cùng với nghệ danh mới là Charmy Pham. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 thường xuyên diện phong cách cá tính, quyến rũ. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật về cuộc sống và những hình ảnh đời thường của mình.

Trong 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm từng khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ cùng với nghệ danh mới là Charmy Pham Cách đây không lâu, Hương Tràm vừa "comeback" làng âm nhạc Việt với bài hát LaLaLa. Vẻ ngoài nóng bỏng, vũ đạo điêu luyện cùng giọng hát nội lực của Hương Tràm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Dù vậy, lần tái xuất của giọng ca 8x vẫn chưa nổi bật và đạt được đúng kì vọng của nhiều người.

Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình Thông tin Hương Tràm về Việt Nam sau 4 năm định cư tại Mỹ nhận được sự quan tâm của công chúng.

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