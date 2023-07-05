Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn?

Hậu trường 05/07/2023 11:11

Hương Ly khiến người hâm mộ nháo nháo với loạt hình ảnh khoe nhẫn kim cương khủng.

Khuya ngày 4/7, Hương Ly đã nhận về lượt tương tác, quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ khi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc check-in bên cạnh bó hoa hồng cùng nhẫn kim cương lấp lánh trên trang cá nhân. Kèm với loạt ảnh là dòng trạng thái gây chú ý: "A special engagement for honored guests!" (Tạm dịch: Một lễ đính hôn đặc biệt dành cho những vị khách danh dự!). 

Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn? - Ảnh 1
Khuya ngày 4/7, Hương Ly đã nhận về lượt tương tác, quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ khi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc check-in bên cạnh bó hoa hồng cùng nhẫn kim cương lấp lánh trên trang cá nhân.
Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn? - Ảnh 2
Kèm với loạt ảnh là dòng trạng thái gây chú ý: "A special engagement for honored guests!".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, vô vàn lời chúc mừng được gửi đến nữ người mẫu, ai cũng tò mò với động thái của cô bởi từ trước đến nay, cô nàng chưa từng công khai bạn trai hay lộ dấu hiệu đang hẹn hò. Chưa kể, cô nàng có lịch trình công việc dày đặc khi liên tục góp mặt trong các sàn diễn thời trang lớn nhỏ.

Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn? - Ảnh 3
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng

Bên cạnh những ý kiến cho rằng Hương Ly đính hôn, một bộ phận khán giả cho rằng đây chỉ là món quà mà nhà tài trợ đã gửi tặng khi khách mời tham dự sự kiện của nhãn hàng. Cho đến hiện tại, bài đăng vẫn sôi nổi những nghi vấn đặt ra và chưa có hồi kết.

Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn? - Ảnh 4
Vô vàn lời chúc mừng được gửi đến nữ người mẫu.

Trước đó, cô nàng tiết lộ bản thân không đặt nặng vấn đề tình cảm. Khác với nhiều đồng nghiệp đã có nửa kia bên cạnh hay đang tìm kiếm tình yêu, nữ người mẫu vẫn tập trung phát triển sự nghiệp.

Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn? - Ảnh 5
Khác với nhiều đồng nghiệp đã có nửa kia bên cạnh hay đang tìm kiếm tình yêu, nữ người mẫu vẫn tập trung phát triển sự nghiệp.

Hương Ly sinh năm 1995, được biết cô nàng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Đây cũng là dấu ấn đầu tiên giúp mỹ nhân được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Ngoài ra, Hương Ly cũng từng tham gia 3 mùa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng đều chưa chạm tay đến các danh hiệu ở top 3. Nữ người mẫu đã và đang tạo được dấu ấn mạnh trong lòng fan sắc đẹp và giới chuyên môn.

Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn? - Ảnh 6
Hương Ly sinh năm 1995, được biết cô nàng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015
Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn? - Ảnh 7
Đây cũng là dấu ấn đầu tiên giúp mỹ nhân được công chúng biết đến rộng rãi hơn.
Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn? - Ảnh 8
Hương Ly cũng từng tham gia 3 mùa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng đều chưa chạm tay đến các danh hiệu ở top 3.
Từ khóa:   hậu trường Hương Ly Hương Ly đính hôn

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