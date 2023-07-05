Hương Ly khoe cận chiếc nhẫn kim cương 'bự chảng', nghi vấn đã đính hôn?

Khuya ngày 4/7, Hương Ly đã nhận về lượt tương tác, quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ khi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc check-in bên cạnh bó hoa hồng cùng nhẫn kim cương lấp lánh trên trang cá nhân. Kèm với loạt ảnh là dòng trạng thái gây chú ý: "A special engagement for honored guests!" (Tạm dịch: Một lễ đính hôn đặc biệt dành cho những vị khách danh dự!).

Khuya ngày 4/7, Hương Ly đã nhận về lượt tương tác, quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ khi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc check-in bên cạnh bó hoa hồng cùng nhẫn kim cương lấp lánh trên trang cá nhân.

Kèm với loạt ảnh là dòng trạng thái gây chú ý: "A special engagement for honored guests!".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, vô vàn lời chúc mừng được gửi đến nữ người mẫu, ai cũng tò mò với động thái của cô bởi từ trước đến nay, cô nàng chưa từng công khai bạn trai hay lộ dấu hiệu đang hẹn hò. Chưa kể, cô nàng có lịch trình công việc dày đặc khi liên tục góp mặt trong các sàn diễn thời trang lớn nhỏ.