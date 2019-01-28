Những hình ảnh Hoa hậu Hương Giang gầy gò, mặt mũi hốc hác khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.
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Thời điểm cuối năm, các sao Việt chạy show miệt mài nên nhiều người không có thời gian ngủ nghỉ hay ăn uống tẩm bổ. Một số nghệ sĩ xuống cân trầm trọng, trong đó đáng báo động nhất có lẽ là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang. Thời gian qua, cô luôn khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với thân hình mỏng như lá lúa ở các sự kiện.
Không chỉ có gương mặt hốc hác, Hương Giang còn gầy đến mức lộ cả xương quai xanh và xương sườn hằn ra rõ nét mỗi khi mặc áo hở lưng. Nhiều người khuyên nữ ca sĩ nên chú ý giữ gìn sức khỏe và hạn chế chạy show để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.
Năm 2018 có thể nói là một năm vô cùng thành công với Hương Giang Idol. Mốc son đáng nhớ nhất chính là thời khắc cô đoạt ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Trở về sau cuộc thi này, Hương Giang trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhiều nhất làng giải trí. Nửa năm qua, người đẹp tất bật chạy show quảng cáo, đi dự sự kiện, chụp ảnh thời trang và làm giám khảo cho các gameshow truyền hình.
Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây sốt với MV có tên Anh đang ở đâu đấy anh kể về câu chuyện tình yêu đầy đau khổ vì người thứ ba. Dù ra mắt đã khá lâu nhưng sản phẩm của Hương Giang vẫn là một trong những ca khúc được giới trẻ yêu mến nhất trong thời điểm này. Đây được xem là thành công đáng kể nhất của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế sau 9 năm ca hát miệt mài.