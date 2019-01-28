Thời điểm cuối năm, các sao Việt chạy show miệt mài nên nhiều người không có thời gian ngủ nghỉ hay ăn uống tẩm bổ. Một số nghệ sĩ xuống cân trầm trọng, trong đó đáng báo động nhất có lẽ là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang. Thời gian qua, cô luôn khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với thân hình mỏng như lá lúa ở các sự kiện.

Không chỉ có gương mặt hốc hác, Hương Giang còn gầy đến mức lộ cả xương quai xanh và xương sườn hằn ra rõ nét mỗi khi mặc áo hở lưng. Nhiều người khuyên nữ ca sĩ nên chú ý giữ gìn sức khỏe và hạn chế chạy show để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.