Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của cô gái kế vị Hương Giang đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019

Tối 11/1, chung kết cuộc thi The Tiffany 2018 đã diễn ra tại TP.HCM với chiến thắng thuộc về mỹ nhân 22 tuổi đang theo học tại Đại học Hoa sen - Nhật Hà. Cô gái này giành ngôi vị nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào và sự bản lĩnh trong suốt cuộc thi. Cùng với thành tích trên, Nhật Hà sẽ tiếp bước Hoa hậu Hương Giang tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019.

Ngoài đời, Nhật Hà sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào với gu thời trang sành điệu và nữ tính. Người đẹp gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và đặc biệt là vóc dáng đẹp với ba vòng sexy không hề thua kém đàn chị Hương Giang. Nhiều người hy vọng, Nhật Hà sẽ tiếp tục làm rạng danh nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.