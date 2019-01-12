Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của cô gái kế vị Hương Giang đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019

Nhật Hà - Quán quân cuộc thi "The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ" sẽ tiếp bước Hương Giang đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019.
Tối 11/1, chung kết cuộc thi The Tiffany 2018 đã diễn ra tại TP.HCM với chiến thắng thuộc về mỹ nhân 22 tuổi đang theo học tại Đại học Hoa sen - Nhật Hà. Cô gái này giành ngôi vị nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào và sự bản lĩnh trong suốt cuộc thi. Cùng với thành tích trên, Nhật Hà sẽ tiếp bước Hoa hậu Hương Giang tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019.
Ngoài đời, Nhật Hà sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào với gu thời trang sành điệu và nữ tính. Người đẹp gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và đặc biệt là vóc dáng đẹp với ba vòng sexy không hề thua kém đàn chị Hương Giang. Nhiều người hy vọng, Nhật Hà sẽ tiếp tục làm rạng danh nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Tháng 3/2018, Hương Giang Idol đã trở thành chủ nhân chiếc vương miện danh giá trong cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 diễn ra tại Thái Lan. Cô cũng là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam lập nên kỳ tích đáng tự hào tại một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.
Với sự thân thiện và bản lĩnh của mình, Hương Giang cũng gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và được xem như một viên ngọc sáng trong showbiz Việt. Trong đêm chung kết cuộc thi The Tiffany 2018, Hương Giang cũng đã trực tiếp đến trao vương miện cho Nhật Hà và chúc cô thành công trên con đường mới.