Hot girl 9X "vịt hóa thiên nga" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây, Cindy Bích (sinh năm 1990, sống tại TP.HCM), khiến nhiều bạn bè vô cùng bất ngờ khi từ hình ảnh "vịt bầu" hóa thành "thiên nga". Cô nàng cho biết, mặc dù từ nhỏ đã có làn da trắng sáng, vóc dáng thon gọn nhưng lại luôn cảm thấy mặc cảm vì ngoại hình có chiếc mũi thấp, cằm ngắn và số đo vòng 1 khiêm tốn. "Mình luôn cảm thấy thiếu tự tin mỗi khi ra đường, còn trong chuyện tình cảm thì mình hơi lận đận vì chẳng dám quen ai", Cindy Bích chia sẻ.

Cindy Bích từng sở hữu ngoại hình kém xinh vì cằm ngắn, mũi thấp và ngực khiêm tốn.​

Mặc dù nhút nhát, nhưng cách đây khoảng hai năm, Cindy Bích cũng đã được một anh chàng ngỏ lời thương yêu. Tuy nhiên, vì luôn cảm thấy không tự tin vào chính mình, nên mới đây, cô đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi S-line đã giảm còn 28 triệu, độn cằm V-line 20 triệu và nâng ngực khoảng 60 triệu.

Cindy Bích chia sẻ, ban đầu cô chỉ muốn sửa mũi, độn cằm vì ngại nâng ngực sẽ ảnh hưởng đếnt? việc sinh con sau này. Tuy nhiên, bác sĩ Hiệp Lợi cho biết, thực tế có nhiều khách hàng từng lo lắng sau khi phẫu thuật nâng ngực sẽ bị vỡ túi ngực nếu va chạm mạnh hoặc không thể cho con bú, thậm chí ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, nhưng đây chỉ là lo lắng vô cớ vì các túi gel độn được sản xuất theo công nghệ đặc biệt của Mỹ, rất bền và có thể chịu được lực tác động mạnh. Đặc biệt, vì túi ngực được đặt sau tuyến vú, trước hoặc sau cơ ngực lớn, nếu được mổ đúng kỹ thuật sẽ không làm ảnh hưởng đến tuyến vú.

Mới đây, cô được bạn trai ủng hộ đi độn cằm V-line, sửa mũi S-line và nâng ngực nội soi.

Về kỹ thuật sửa mũi S-line, bác sĩ Lợi cho biết, khi tạo dáng chiếc mũi, sụn nhân tạo (chất liệu tốt nhất hiện nay) được sử dụng rất ít để nâng sóng, còn phần đầu mũi được ghép toàn bộ bằng sụn tự thân (sụn tai, sụn sườn, sụn vách ngăn) nên rất an toàn, thân thiện với cơ thể, khắc phục được nhược điểm của nâng mũi trước kia như bóng đỏ đầu mũi, lộ sống mũi, lệch méo đầu mũi,... Bên cạnh đó, kỹ thuật này còn đi kèm cả một phức hợp hoàn chỉnh như thu gọn đầu mũi, xử lý mũi ngắn, hếch tạo mũi kín, lỗ mũi hình giọt nước (chữ A) thon gọn,…

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, cô lột xác ngoạn mục “vịt hóa thiên nga”.

Về độn cằm V-line, đây là kỹ thuật giúp khắc phục triệt để khuyết điểm của dáng cằm ngắn, cằm mỏng, cằm lẹm hoặc lệch. Tuy nhiên các phương pháp độn cằm cũ thường hay gặp phải trường hợp cằm bị méo, bị lệch sau khi độn bởi chất liệu độn sẽ bị di chuyển. Chính vì thế phương pháp độn cằm nẹp vít ra đời, giúp khắc phục hoàn toàn các biến chứng này.

Cindy Bích chụp ảnh cùng bác sĩ Hiệp Lợi sau phẫu thuật.

Cindy Bích chia sẻ, cô đã phẫu thuật sửa mũi và độn cằm cùng lúc, kéo dài trong khoảng 3 tiếng đồng hồ trước, sau đó nửa tháng sau, cô mới phẫu thuật nâng ngực nội soi. Sau phẫu thuật, gương mặt cô hơi bị sưng nhẹ, còn vùng ngực chỉ hơi ê khu vực vết mổ. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai ngày, cô cảm thấy không còn khó chịu nhờ chạy máy giảm sưng bầm.

Cô nàng không ngại sự thật từng sửa mũi, độn cằm, nâng ngực.

Sau phẫu thuật sửa mũi, độn cằm và nâng ngực, Cindy Bích cho biết cô đang rất tự tin với ngoại hình hiện tại. Riêng bạn trai cũng cảm thấy hài lòng khi thấy người yêu ngày càng xinh đẹp hơn.

Cindy Bích hạnh phúc vì được bạn trai ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ.

"Mình biết bạn trai đã không quan tâm chuyện mình xấu đẹp sau gần hai năm yêu nhau, nhưng mình luôn tin rằng, ngoại hình xinh đẹp sẽ giúp mình tự tin hơn không chỉ trong cuộc sống, mà còn hạnh phúc trong tình yêu. Mình rất vui vì đã được người yêu chia sẻ và gia đình ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ", Cindy Bích chia sẻ.