Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai

Hậu trường 02/10/2023 07:11

Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, đây là tạo hình học sinh khi cô ghi hình cho gameshow truyền hình. Dù đã ở tuổi 58, Hồng Vân vẫn tự tin "cưa sừng làm nghé", khoe vóc dáng thon thả, thần thái rạng ngời.

Thời gian gần đây, vợ chồng NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với màn "lột xác ngoạn mục" ở tuổi U60. Được biết, NSND Hồng Vân đã giảm được 15kg, còn chồng trút bỏ được 42kg mỡ thừa. Hậu giảm cân, những hình ảnh của đôi vợ chồng nữ nghệ sĩ khiến khán giả nhiều lần đứng ngồi không yên vì vẻ ngoài nổi bật như thời son rỗi.

Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai - Ảnh 1
Thời gian gần đây, vợ chồng NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với màn "lột xác ngoạn mục" ở tuổi U60. Được biết, NSND Hồng Vân đã giảm được 15kg, còn chồng trút bỏ được 42kg mỡ thừa

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc quây quần bên mẹ và quý tử. Đáng chú ý hơn cả, trong lần xuất hiện này, nữ nghệ sĩ khiến dân tình xôn xao khi đồng phục nữ sinh và thắt tóc bím 2. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, đây là tạo hình học sinh khi cô ghi hình cho gameshow truyền hình. Dù đã ở tuổi 58, Hồng Vân vẫn tự tin "cưa sừng làm nghé", khoe vóc dáng thon thả, thần thái rạng ngời. Bên dưới bình luận, rất nhiều khán giả để lại lời khen trẻ trung dành cho nữ nghệ sĩ. Một số người còn trêu đùa rằng trông cô trẻ như bạn gái của con trai đạo diễn.

Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai - Ảnh 2
Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai - Ảnh 3
Trong lần xuất hiện này, nữ nghệ sĩ khiến dân tình xôn xao khi đồng phục nữ sinh và thắt tóc bím 2. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, đây là tạo hình học sinh khi cô ghi hình cho gameshow truyền hình

Từ khi giảm cân thành công hơn 15kg, sắc vóc Hồng Vân không ngừng "thăng hạng". Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ nhiều lần khoe diện mạo mặn mà cùng thân hình thon thả của mình. Hồng Vân cho biết giờ đây, cô tự tin mặc đồ sáng màu, phối phụ kiện trẻ trung. Không còn diện những bộ đồ rộng tối màu trước đây, giờ đây, Hồng Vân chăm diện áo quần ôm dáng, cô không ngại ngần mặc áo hai dây, lộ nhiều da thịt. 

Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai - Ảnh 4
Từ khi giảm cân thành công hơn 15kg, sắc vóc Hồng Vân không ngừng "thăng hạng"
Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai - Ảnh 5
Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ nhiều lần khoe diện mạo mặn mà cùng thân hình thon thả của mình

Trước đó, chia sẻ về bí quyết giảm cân, NSND Hồng Vân cho biết cô hạn chế ăn thực phẩm gây tăng cân nhưng vẫn đảm bảo đủ sức khỏe, không giảm cân tiêu cực. Ngoài ra, bà xã diễn viên Lê Tuấn Anh hài lòng với vóc dáng hiện tại, không muốn giảm thêm. 

 

"Tôi giảm cân nhưng vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất, không thiếu hụt dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tôi không thể thiếu lộ trình tập luyện đều đặn và một cố vấn y tế. Lời động viên, đánh giá tích cực giúp tôi có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày" - NSND Hồng Vân chia sẻ về lần "lột xác" của mình.

Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai - Ảnh 6
Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai - Ảnh 7
Khoe sắc cùng bạn thân Hồng Đào, Hồng Vân được khen chẳng kém cạnh, "một chín một mười"

Bên cạnh đó, ông xã của nữ nghệ sĩ là tài tử Lê Tuấn Anh hiện tại cũng hoàn toàn khác biệt với vẻ "nặng nề" trước đây. Hơn hết, khuôn mặt tròn với nọng mỡ của nam tài tử thời điểm trước đó đã không còn, đường nét tuấn tú quay về.

Từ khi từ giã sự nghiệp diễn xuất, diễn viên Lê Tuấn Anh chỉ phát triển kinh doanh. Anh gần như không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện showbiz nào, cựu diễn viên không còn chăm chút ngoại hình như trước. Lê Tuấn Anh từng miêu tả thân hình bản thân là "bụng như bầu 9 tháng, thở thôi cũng mệt".

Hồng Vân gây sốt khi diện đồng phục nữ sinh ở tuổi 58, trẻ trung đến mức bị 'nhận nhầm' là người yêu của con trai - Ảnh 8
Diễn viên Lê Tuấn Anh trước và sau khi giảm cân

Ở mức cân nặng hơn 126kg, không chỉ ngoại hình Lê Tuấn như cộng thêm tuổi mà anh còn đối mặt với nguy cơ mắc nhiều bệnh về tim mạch, huyết áp, xương khớp,... Để cải thiện tình trạng sức khỏe, Lê Tuấn Anh đã thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống khoa học và chăm chỉ vận động, tập luyện thể thao nhiều hơn.

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