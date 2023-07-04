Chiêm ngưỡng nhan sắc thời thanh xuân của NSND Hồng Vân: Tựa 'mỹ nhân Hồng Kông' khiến bao chàng trai phải 'trồng cây si'

Thời còn thiếu nữ, NSND Hồng Vân được xem là mỹ nhân khi sở hữu gương mặt xinh đẹp và ngọt ngào, đến thời điểm hiện tại nữ nghệ sĩ vẫn trông rất phúc hậu.

NSND Hồng Vân sinh năm 1966, là một trong những diễn viên hiếm hoi thành công cả trong lĩnh vực chính kịch và hài kịch ở TP.HCM. Thời đôi mươi, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc trẻ trung, gương mặt thanh tú.

Thời xuân sắc, NSND Hồng Vân gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc trẻ trung, gương mặt thanh tú Hồng Vân có gương mặt đẹp và ăn ảnh với đôi mắt to, chiếc mũi cao thẳng cùng nụ cười duyên. Trong một chương trình truyền hình, nữ nghệ sĩ cũng kể rằng thời trẻ, nữ diễn viên có rất nhiều chàng trai theo đuổi.

NSND Hồng Vân làm mẫu cho một thương hiệu áo cưới Nhan sắc xinh đẹp, hài hoà của nữ nghệ sĩ lọt vào tầm mắt của nhiều nhiếp ảnh gia. Trong ảnh, NSND Hồng Vân làm mẫu cho một thương hiệu áo cưới. Một số người đã thốt lên: "Tuyệt sắc giai nhân" khi được ngắm khoảnh khắc này Nhan sắc kiều diễm cùng thần thái cuốn hút của nữ diễn viên đã khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Thời son rỗi cô vốn sở hữu thân hình mảnh mai và gương mặt cân đối đáng ngưỡng mộ Ngoài sự nghiệp thành công, NSND Hồng Vân còn có chuyện tình đẹp với diễn viên Lê Tuấn Anh. Họ từng yêu nhau khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu. Khi ấy, Hồng Vân là nữ sinh nổi tiếng vì xinh đẹp và hoạt ngôn, còn Lê Tuấn Anh cũng là nam sinh viên điển trai, tài năng nổi bật của trường. Họ bắt đầu nảy sinh tình cảm khi đóng chung trong MV "Thiên thai" của nghệ sĩ Thanh Lan. Ảnh cưới của NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh Cả hai từng là cặp đôi đẹp thời còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu. Thời đó, Hồng Vân nổi tiếng xinh đẹp, duyên dáng, thông minh và hoạt ngôn. Trong khi, Lê Tuấn Anh lại thu hút người khác giới với vẻ điển trai lãng tử. Ở tuổi U60, NSND Hồng Vân vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực Ở tuổi U60, NSND Hồng Vân vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực. Những năm gần đây, chị đều đặn tham gia đóng phim, làm MC, giám khảo cũng như sản xuất web-drama. Hiện tại cư dân mạng và người hâm mộ đều không ngừng bàn tán và dành những lời có cánh trước nhan sắc thời thanh xuân của nữ diễn viên.

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