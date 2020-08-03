Hồng Vân bật khóc nhìn cảnh các chiến sĩ co ro dưới bạt trú mưa, lạnh cóng vẫn hết mình vì nhiệm vụ

NSND Hồng Vân, Minh Luân, Nhật Kim Anh... xót xa trước hình ảnh các chiến sĩ co ro trú mưa khi làm nhiệm vụ chốt chặn chống dịch nơi biên giới.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân gây xúc động khi chia sẻ hình ảnh các chiến sĩ co ro trú mưa trong tấm bạt nhỏ. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ gạo cội, họ đều là những chiến sĩ biên phòng đang làm việc tại các chốt chặn chống dịch nơi biên giới.

Nghệ sĩ Hồng Vân gây xúc động mạnh khi chia sẻ hình ảnh các chiến sĩ làm nhiệm vụ lúc trời mưa - Ảnh: FB

Hồng Vân chia sẻ: "Nhìn những hình ảnh này mọi người thấy sao? Các bạn ấy đang canh giữ dọc biên giới hình chữ S, áp thấp nhiệt đới đã mưa lạnh lắm rồi, nếu chuyển thành bão nữa thì lều vải đó có đủ che cho các con? Sao nước mắt cứ rơi thế này?

Thôi thì những người ở hậu phương hãy cố gắng 2 tuần lễ ở trong nhà còn bắt buộc phải ra ngoài xin hãy đeo khẩu trang để cùng các bác sĩ, chiến sĩ cùng dập dịch".

Trước đó, nghệ sĩ Hồng Vân quyết định tạm đóng cửa sân khấu kịch để đảm bảo an toàn trong mùa dịch - Ảnh: FB

Nhật Kim Anh vô cùng xót xa trước hình ảnh này - Ảnh: FB

Ca sĩ Nhật Kim Anh chia sẻ lại bài viết của đàn chị và bày tỏ: "Nhìn mà xót quá". Diễn viên Minh Luân chia sẻ dưới phần bình luận: "Thương bao nhiêu thì lại trách mấy người tiếp tay cho giặc vào nhà bấy nhiêu!"... Đông đảo dân mạng bày tỏ dưới bài viết: "Nhìn thương quá", "Thương quá mong mọi người ai cũng có ý thức trách nhiệm chung tay đẩy lùi dịch bệnh", "Hậu phương chúng ta hãy đồng lòng chống dịch vì các con em mình", "Thương quá, nhìn rớt nước mắt. Mong nhà nước phạt thật nặng những người thiếu ý thức trốn cách ly"...

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