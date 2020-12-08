Hồng Nhung diện váy 2 dây trễ nải khoe vòng 1 căng tràn ở tuổi 50, dân mạng không ngừng xuýt xoa, ngưỡng mộ

Hậu trường 08/12/2020 16:57

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồng Nhung trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, Hồng Nhung vừa chia sẻ loạt ảnh diện váy dài thướt tha thả dáng bên hồ bơi lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Bống nhảy lên bờ. Bống đi chơi phố. Chị ơi nàng tiên cá!”.

Qua hình ảnh đăng tải, giọng ca “Nhớ về Hà Nội” diện váy dây rực rỡ khoe sắc vóc thon gọn đáng ngưỡng mộ cùng vòng một căng đầy, nóng bỏng. Ở tuổi 50, nhiều khán giả phải công nhận Hồng Nhung trẻ đẹp hơn tuổi thật rất nhiều. Để giữ được sắc vóc như hiện tại, Hồng Nhung rất chăm chỉ luyện tập yoga.

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Nhan sắc trẻ trung cùng vòng một căng đầy của ‘nàng Bống’ – Ảnh: FB

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Diva Hồng Nhung xứng đáng là một trong những 'mỹ nhân không tuổi' của Vbiz – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước sắc vóc của nữ ca sĩ: “Vừa là ca sĩ, vừa là model”, “Chị Bống xinh quá”, “Lung linh nhé Bống”, “Ôi trời ơi xinh quá thôi chị ơi”, “Bống vẫn như ngày xưa”, “Chị Bống lúc nào cũng trẻ đẹp”, “Dáng xuất sắc”…

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Hồng Nhung hạnh phúc bên hai con Tôm và Tép - Ảnh: FB

Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Hồng Nhung chọn cho mình cuộc sống bình yên bên các con. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã tìm được hạnh phúc bên người mới. Qua một vài khoảnh khắc được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, bạn trai tin đồn của Hồng Nhung có mối quan hệ vô cùng thân thiết với hai bé Tôm và Tép.

Trước thông tin này, người hâm mộ không khỏi vui mừng khi “nàng Bống” đã tìm được bến đỗ sau nhiều sóng gió.

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Từ khóa:   ca sĩ Hồng Nhung nhan sắc Hồng Nhung Sao Việt

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